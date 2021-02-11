Казахстан в 2020 году получил гуманитарную помощь на $19 млн, из которых более половины обеспечил Китай

Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан в кризисном 2020 году получил гуманитарную помощь на 19 млн долларов, из которых более половины обеспечил Китай, передает Kazakhstan Today.

За "коронакризисный" 2020 год Казахстан оказал различным странам мира гуманитарную помощь на $3,1 млн - в 2,4 раза больше по сравнению с 2019 годом, сообщает Finprom.kz

При этом объём полученной РК гуманитарной помощи составил $19,1 млн - почти вдвое больше, чем годом ранее.

Чуть более трети полученной гуманитарной помощи в денежном выражении за 2020 год пришлось на машины и оборудование: $6,5 млн (рост в 7,7 раза). Ещё почти 31% от всего объёма составили одежда и обувь: $5,9 млн (рост в 9 раз).

При этом объём гуманитарной помощи в виде медикаментов в стоимостном выражении сократился в 2,3 раза, до $1,7 млн.

В разрезе стран самый большой объём гуманитарной помощи в 2020 году Казахстану направил Китай: почти на $10 млн, что составило более половины от всего объёма. При этом до пандемии, в 2019 году, Казахстан от Китая гуманитарной помощи не получал.

Лидером 2019 года по объёму оказанной Казахстану гуманитарной помощи была Германия. В 2020 году Германия также поддержала РК: поставки составили в стоимостном выражении $2,2 млн - впрочем, в 3,7 раза меньше, чем в 2019 году.

Следом идут Индия и Катар: по $1,7 млн. Поставки из Индии выросли в 6,2 раза за год. Катар в 2019 году Казахстану гуманитарной помощи не поставлял.

При расчёте общей суммы гуманитарной помощи были суммированы данные по статьям "Продтовары", "Медикаменты", "Машины и оборудование", "Одежда, обувь" и "Прочее". В разделе "Прочее" данные по некоторым странам дублируются без пояснений со стороны КГД МФ РК. Без учёта таких дублей общая сумма гуманитарной помощи в 2020 году, к примеру, сокращается почти на $1 млн. Данные КГД МФ РК можно посмотреть по ссылке

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