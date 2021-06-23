Мерами господдержки в 2020 году охвачено 700 тысяч налогоплательщиков - МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ -22 июня в ходе брифинга вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин рассказал о проводимой работе по совершенствованию налоговой политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мерами государственной поддержки в 2020 году охвачено 700 тысяч налогоплательщиков на сумму 1 триллион тенге", - сказал вице-министр.

Для поддержки пострадавших от пандемии секторов экономики в прошлом году были приняты ряд значимых мер: для всех субъектов МСБ была введена отсрочка на уплату всех налогов и социальных платежей; в наиболее уязвимых секторах экономики до конца 2020 года была обнулена ставка налога на имущество; снижена ставка НДС с 12% до 8% для социально значимых продовольственных товаров до 1 октября 2020 года. "В двадцати девяти наиболее пострадавших секторах экономики до 1 октября 2020 года были установлены нулевые ставки по налогам и социальным платежам с фонда оплаты труда", - Амрин.

В текущем году в целях нивелирования последствий пандемии и стимулирования деловой активности принят новый пакет срочных налоговых мер.

С 2022 года вводится специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения. Это упростит регистрацию, прекращение деятельности и исполнение налоговых обязательств налогоплательщика. Режим могут применять только индивидуальные предприниматели, использующие упрощенную декларацию. То есть, исполнение налоговых обязательств, теперь, можно осуществлять через смартфон.

Кроме того, с учетом предложений бизнес-сообщества, нами установлен предельный размер налоговой задолженности в размере 6 МРП, ниже которого счет арестовываться не будет", - сообщил замглавы МНЭ.

Также принята норма, разрешающая банкам открывать счет сразу после погашения налогоплательщиком задолженности. Ранее счет можно было использовать через три дня, в некоторых случаях через неделю.

Для новых зарегистрированных предприятий бизнеса при реализации своей продукции НДС будет снижен до 70%. Снижение налога предусмотрено на 2 года после регистрации предприятия.

Также одним из нововведений является освобождение от корпоративного подоходного налога прибыли, которая вкладывается субъектами малого бизнеса в новые основные фонды. По словам спикера, норма вводится в целях стимулирования производства и увеличения инвестиций в отрасли обрабатывающей промышленности.

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