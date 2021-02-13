Рост экономики Казахстана в 2021 году планируется на уровне 3%

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании фракции партии Nur Otan, рассказав о планах по реализации предвыборной программы партии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил Мамин, по поручению председателя партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева разработана Дорожная карта по реализации предвыборной программы партии. Она включает 362 мероприятия по реализации четырех направлений: "Равные возможности для всех", "Интеллектуальная, здоровая и бережливая нация", "Устойчивое развитие экономики и регионов", "Подотчетное государство и ответственные граждане", сообщили в пресс-службе премьер-министра.

По информации Мамина, будет осуществлено поэтапное снижение уровня инфляции с 6,1% в 2020 году до 3-4% в 2025 году.

К 2025 году ежегодные темпы роста экономики составят более 5%. В текущем году будет обеспечен экономический рост на уровне 3%. В результате реализации новых мер по привлечению инвестиций объём ежегодных валовых прямых иностранных инвестиций вырастет с $15,9 млрд в 2021 году до $30 млрд в 2025 году. При этом уровень инвестиций в основной капитал с доведением до 30% от ВВП к 2025 году", - цитирует Мамина Казинформ .

В результате реализации новых рычагов диверсификации экономики и пополнения бюджета к 2025 году ненефтяной дефицит бюджета составит 6%, общий дефицит - не более 3%", - подчеркнул премьер-министр.

Также в рамках реализации дородной карты будут реализованы меры для наращивания объемов жилищного строительства, в том числе льготного социального жилья. Для работающей молодежи по востребованным специальностям ежегодно будут предоставляться 3 тыс. арендных квартир.

Кроме того, правительство продолжит развитие и модернизацию инфраструктуры городов и сел, реконструкцию и обеспечение придорожным сервисом республиканских дорог. Будут реализованы комплексные меры по сохранению и увеличению занятости населения. Ежегодно активными формами занятости будут охвачены не менее 700 тыс. человек.

Как отметил глава правительства, к 2025 году все государственные услуги будут автоматизированы и переведены в электронный формат.

Продолжится работа по поддержке людей старшего поколения. В 2024 году все процедуры по оформлению пенсии будут оказываться в электронном виде с переходом к проактивному формату", - сказал Аскар Мамин.

В текущем году 92% всех процессов назначения пенсии будут оцифрованы.

В целях повышения качества жизни, самостоятельности, сохранения и укрепления здоровья людей старшего поколения до 2025 года в каждом регионе будут созданы центры активного долголетия. И на сегодня подобные центры работают в городах Нур-Султане и Алматы. Солидарные пенсии ежегодно будут индексироваться с опережением уровня инфляции на 2%, в результате в 2025 году размер солидарной пенсии вырастет на 25% к уровню 2020 года", - проинформировал он.

Разработанный проект Дорожной карты включает в себя все необходимые мероприятия для полноценной и качественной реализации предвыборной программы.

Правительство обеспечит своевременное исполнение всех мероприятий. Результатом реализации всех мер станет реальное повышение качества жизни и благосостояния населения в условиях новой реальности", - сказал Мамин.

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