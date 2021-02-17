В 2021 году объем поставок нефти в Китай останется на уровне 12 млн тонн

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - В 2021 году объемы поставок нефти в Китай останутся на уровне 12 млн тонн. Об этом в ходе брифинга "Реализация стратегических задач в системе организации экспортных поставок нефти из РК" сообщил заместитель председателя правления АО "Национальная компания" КазМунайГаз" Данияр Берлибаев, передает Kazakhstan Today.

По словам Д. Берлибаева, в 2020 году в сторону Китая было экспортировано 12 млн тонн нефти.

Из-за ценовой ситуации у нас более выгодное направление - это рынок Черного моря. В Китайском направлении нефть идет транзитом из Российской Федерации. Мы провозим более 10 млн тонн нефти из России в сторону Китая транзитом через Казахстан, что, соответственно, улучшает нашу экономику. Я думаю, что в этом году цифры останутся такими же - порядка 12 млн тонн на Китай, из них 10 из России", - рассказал спикер.

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