Улучшен прогноз роста экономики Казахстана в 2021 году

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены уточненные прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2021-2025 годы и республиканский бюджет на 2021-2023 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С учетом оперативных данных по росту экономики Казахстана с начала года и ситуации на мировых товарных рынках, а также прогнозов роста мировой экономики правительством уточнены показатели и индикаторы прогноза социально-экономического развития на 2021 год.

Прогноз роста экономики страны в 2021 году улучшен с 2,8% до 3,1%. Цена на нефть прогнозируется на уровне $50 за баррель (ранее $35), курс национальной валюты - 425 тенге за доллар (ранее 420 тенге).

Улучшены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 4,1% до 5,2% за счет более активного роста производства в металлургии на фоне восстановления внешнего спроса.

В строительстве прогноз улучшен с 2,5% до 5% в связи с планируемым вводом 17 млн квадратных метров жилья.

В информации и связи увеличен прогноз с 3,8% до 6,5% в результате роста спроса на IT услуги.

По прогнозу Национального банка экспорт увеличится на $10,8 млрд до $52,2 млрд. Инфляция сохранена в ранее утвержденном коридоре 4,0-6,0%.

На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год.

Основными направлениями расходов уточненного бюджета на текущий год являются обеспечение реализации программы партии "Nur Otan" и послания Главы Государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.

Кроме того, расходы будут осуществлены на финансирование мероприятий по борьбе с пандемией и модернизацию системы здравоохранения, а также стимулирование реального сектора экономики.

Премьер-министр поручил внести в парламент Прогноз социально-экономического развития РК на 2021-2025 годы и законопроект об уточненном республиканском бюджете на 2021-2025 годы, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

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