Активы Нацфонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов

Инвестиционный доход Национального фонда по итогам декабря сложился положительным и составил 916 млн долларов. При этом, в целях выделения гарантированного и целевого трансфертов в размере 368 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке было продано активов на сумму 839 млн долларов. В целом на фоне изъятий трансфертов в республиканский бюджет активы Национального фонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов", - сказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.
Она отметила, что в прошлом году для обеспечения выделения трансфертов в бюджет на 4,5 трлн тенге из Национального фонда было продано валютных активов на 9,6 млрд долларов. Поступления в иностранной валюте в Фонд за год составили 3,9 млрд долларов.
По предварительным данным на конец 2021 года, валютные активы Национального фонда составили 55,3 млрд долларов, увеличившись за декабрь на 404 млн долларов", - сообщила Алия Молдабекова.
Ранее сообщалось, что Нацбанк продлил сроки финансовой отчетности во время ЧП.