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Активы Нацфонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов

14.01.2022, 14:40 25651
Активы Нацфонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов
НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - Активы Нацфонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов на фоне изъятий трансфертов в республиканский бюджет. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Инвестиционный доход Национального фонда по итогам декабря сложился положительным и составил 916 млн долларов. При этом, в целях выделения гарантированного и целевого трансфертов в размере 368 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке было продано активов на сумму 839 млн долларов. В целом на фоне изъятий трансфертов в республиканский бюджет активы Национального фонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов", - сказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.

 
Она отметила, что в прошлом году для обеспечения выделения трансфертов в бюджет на 4,5 трлн тенге из Национального фонда было продано валютных активов на 9,6 млрд долларов. Поступления в иностранной валюте в Фонд за год составили 3,9 млрд долларов.
 

По предварительным данным на конец 2021 года, валютные активы Национального фонда составили 55,3 млрд долларов, увеличившись за декабрь на 404 млн долларов", - сообщила Алия Молдабекова.

 
 

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Досрочно прекращены полномочия глав "КазакГаз" и "КазТрансОйл"

15.01.2022, 15:53 296
НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - В фонде национального благосостояния "Самрук Казына" сообщили о досрочном прекращении полномочий руководителей НК "QazaqGaz" и АО "КазТрансОйл", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В соответствии с решением совета директоров АО "Национальная компания "QazaqGaz" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева К.К. в качестве председателя правления АО "Национальная компания "QazaqGaz", согласно поданному заявлению", - сообщает пресс-служба фонда "Самрук Казына".

 
Также сообщается, что в соответствии с решением совета директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл", согласно поданному заявленю.
 

Валютные интервенции на $240 млн провел Нацбанк

14.01.2022, 18:37 19996
Валютные интервенции на $240 млн провел Нацбанк
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - В целях недопущения рисков финансовой стабильности и дестабилизирующих колебаний Национальный банк Казахстана провел валютные интервенции, их объем за 12 и 13 января составил 240 млн долларов, сообщила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, с первых дней стабилизации ситуации в стране Национальный банк предпринял все необходимые меры по восстановлению нормального функционирования финансового рынка, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
 

Во-первых, начиная с 7 января были поэтапно восстановлены основные банковские сервисы для населения. Во-вторых, с 10 января возобновились операции на денежном и фондовом рынках. Национальный банк возобновил ежедневные операции с БВУ по предоставлению и изъятию ликвидности. В целях предупреждения рисков ликвидности банковского сектора Национальный банк приступил к предоставлению ликвидности на рынке репо и своп на более длительные сроки: 7, 30 и 90 дней", - уточнила Молдабекова.

 
Кроме того, как отметила заместитель председателя Нацбанка, по мере стабилизации ситуации проводится работа по бесперебойному подкреплению рынка наличной иностранной и национальной валютой.
 

В-третьих, с 12 января были запущены торги на валютном рынке. Национальный банк ожидал повышенного спроса на инвалюту и ее ограниченного предложения в первые дни после возобновления торгов. Поэтому еще накануне открытия валютного рынка мы заявили о своей готовности, на фоне произошедших беспрецедентных событий, проводить валютные интервенции с целью недопущения спекулятивного давления на тенге", - также отметила она.

 
Как пояснила Молдабекова, с учетом почти недельного отсутствия торгов по валютам образовался накопленный спрос на иностранную валюту, как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Ситуация усугублялась тем, что на фоне произошедших событий и неопределенности по дальнейшему движению курса тенге, число продавцов валюты было резко ограничено.
 

В целях недопущения рисков финансовой стабильности и дестабилизирующих колебаний Национальный банк провел валютные интервенции. Их объем за 12 и 13 января составил 240 млн долларов или около 50% от всего объема торгов. C начала года по 13 января на фоне возросшего спроса на иностранную валюту курс тенге ослаб на 0,5% до 433,67", - сказала она.

 
На текущий момент функционирование финансового рынка полностью восстановлено, операции проходят в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, в связи с нестабильной работой Интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алматы и других регионах деятельность обменных пунктов временно приостанавливалась. Нацбанк сообщал, что восстановление работы банковской системы будет осуществлено поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса.
 

Цена на сжиженный нефтяной газ в Петропавловске снижена на 30 тенге

14.01.2022, 15:45 23941
Цена на сжиженный нефтяной газ в Петропавловске снижена на 30 тенге
Фото: depositphotos.com
ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 ЯНВАРЯ - В Петропавловске снижена цена сжиженного нефтяного газа для потребителей через групповые резервуарные установки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

ТОО "Горгаз-сервис", являясь субъектом общественно значимого рынка, снизило цену на сжиженный нефтяной газ через групповые резервуарные установки для потребителей", - сообщили в пресс-службе областного антимонопольного комитета. 


Отпускная цена газа для потребителей с 1 января 2022 года снизилась на 6%, с 540,4 до 509,7 тенге за кубометр (без НДС), заявили в ведомстве. 
 
В комитете подчеркнули, что сделать это удалось благодаря снижению предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Казахстана до 28 тыс. тенге за тонну. 
 

Ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Минсельхозе РК

13.01.2022, 14:10 43101
Ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Минсельхозе РК
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министерство сельского хозяйства доводит до сведения, что в результате регистрации вспышки ящура в Беляевском районе Оренбургской области Российской Федерации, 31 декабря 2021 года Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК ввел временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан и транзит из Оренбургской области восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья животного происхождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Отмечается, министерством создана рабочая группа для проведения эпизоотического мониторинга на приграничной территории. Рабочей группой в регионах проводится отбор проб для последующих лабораторных исследований в Национальном референтном центре по ветеринарии.
 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ с 12 января из принципа предосторожности были введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию восприимчивых к ящуру живых животных, продукции, сырья животного происхождения и кормов, за исключением товаров прошедших термическую обработку с территории Республики Казахстан", - заявили в Министерстве сельского хозяйства.

 
По итогам и результатам проведенной работы ветеринарной службой РК будут приняты соответствующие меры.
 
 

Более чем на 20 процентов выросли зарплаты медиков и педагогов с 1 января

13.01.2022, 12:54 45506
Более чем на 20 процентов выросли зарплаты медиков и педагогов с 1 января
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - В Казахстане продолжается поэтапное повышение заработной платы работников социальной сферы. С 1 января 2022 года зарплата педагогов и работников сферы социального обеспечения увеличена на 25%, медицинских работников - в среднем на 20-30%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 2020 года началось поэтапное повышение заработной платы порядка 600 тысяч педагогов, а с 2021 года - поэтапное повышение зарплаты 247 тысяч медработников, которые трудятся в государственных учреждениях и коммунальных предприятиях. К 2023 году их заработная плата будет увеличена в два раза, сообщает Служба центральных коммуникаций при президенте РК.
 
С 1 января 2022 года заработная плата педагогов повышена на 25%, медицинских работников - в среднем на 20-30%.
 
Также с 1 января 2022 года на 25% повышены должностные оклады 21 тыс. работников сферы социального обеспечения. 
 

Рост зарплаты коснулся руководящего состава и основного персонала (социальные работники, педагоги, медицинские работники и т. д.), осуществляющего свою деятельность в медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания, временного пребывания и центрах занятости", - говорится в материале.

 
В СЦК напомнили, что с 1 января 2021 года оклады соцработников были повышены на 50%. Также в 2021 году произведено повышение заработной платы для административного и вспомогательного персонала, рабочих, работающих в МСУ стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания и временного пребывания, путем изменения размера действующей доплаты с 30% на 40% от должностного оклада. 

Напомним, в Казахстане на 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2022 году. Повышение затронет 591 тыс. человек. В результате в течение четырех лет их зарплата увеличится в два раза.
 

Грузоотправителей РК освободили от ряда плат, сборов и штрафов

13.01.2022, 12:51 45901
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - АО "НК "КТЖ" отменило штрафы, сборы и платы, связанные с перевозками грузов, на период действия чрезвычайного положения во всех регионах Казахстана. Решение принято в рамках закона РК "О железнодорожном транспорте", учитывая обращение Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", сообщили в КТЖ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, не будут начисляться:
 
- штраф за невыполнение заявки по плану перевозки грузов;
 
- плата за простой собственных (арендованных) вагонов, задержку контейнеров на магистральных, станционных путях, произошедшие по вине грузоотправителей, грузополучателей, ветвевладельцев, владельцев вагонов (контейнеров). 
 

Кроме того, в связи с форс-мажорными обстоятельствами сбор за хранение грузов, простаивающих свыше 48 часов с момента уведомления грузополучателей о прибытии груза на станцию назначения, взимается в однократном размере вместо 10-ти кратного", - уточнили в КТЖ.

 

KEGOC передал в госсобственность расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ

12.01.2022, 18:31 60176
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В соответствии с решением совета директоров АО "KEGOC" от 24 сентября 2021 года произведена безвозмездная передача в государственную собственность 100-процентной доли участия ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии", принадлежащих АО "KEGOC", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данная доля на основании договора дарения была передана Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Таким образом, РФЦ безвозмездно передан в собственность государства", - говорится в сообщении пресс-службы АО "KEGOC".

 
ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" создано Системным оператором АО "KEGOC" в соответствии с законом Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV "О поддержке использования возобновляемых источников энергии". 
 
Согласно уставу ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии", видами деятельности являются:
 
- продажа электроэнергии потребителю (централизованная покупка и продажа электрической энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ и поставленной в электрические сети, единой электроэнергетической системы Республики Казахстан);
 
- обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки;
 
- финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии.
 

В Казахстане появится госоператор по утилизационному платежу

12.01.2022, 15:43 63521
В Казахстане появится госоператор по утилизационному платежу
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В Казахстане планируется создание государственного оператора по утилизационному платежу. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил министр, ТОО "Оператор РОП" было создано постановлением правительства РК от 30 декабря 2015 года в соответствии со статьей 387 Экологического кодекса РК. В период с 2016 года по 1 января 2022 года объем поступивших денежных средств в виде утилизационного платежа составил 691,9 млрд тенге. 
 
Полученные финансовые средства, по словам Брекешева, расходуются в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В частности, отечественным автопроизводителям возвращены ранее уплаченные ими средства в виде утильплатежа в размере 338,9 млрд тенге, на решение экологических вопросов направлено 102 млрд тенге, налоги - 49,1 млрд тенге. 

 

На сегодняшний день остаток средств находится в банках второго уровня и составляет 220,6 млрд тенге", - сказал министр. 

 
По его словам, в связи с поручением главы государства министерством предлагается создать рабочую группу по рассмотрению следующих вопросов: 
 
1) создание отдельного государственного оператора, либо на базе Фонда развития промышленности; 
 
2) пересмотр коэффициентов утилизационного платежа;
 
3) предоставление покупателям отечественных транспортных средств и сельскохозяйственной техники ваучеров за счет утилизационного сбора, с участием бизнеса, общественности и заинтересованных государственных органов.
 
 

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