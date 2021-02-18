В Костанае в 2021 году планируют собрать 60 тыс. единиц автотранспорта

Костанай. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Костанайской области наблюдается положительная динамика развития обрабатывающей промышленности, где более 41% приходится на долю машиностроения, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы УВП Костанайской области, данный показатель достигнут путем системной работы по увеличению локализации и казахстанского содержания, при этом обеспечен рост производства машиностроения в 1,5 раза.

Предприятиями отрасли выпущено продукции (на сумму) около 400 млрд тенге, при этом увеличена сборка легковых автомобилей в 1,5 раза, автобусов в 2,4 раза, грузовых в 3,0 раза, тракторов в 1,8 раза", - отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе отчетной встречи.

По итогам 2020 года автопромом произведено более 40 тыс. единиц автотранспорта, в 2021 году планируется собрать порядка 60 тыс. единиц. На экспорт было направлено порядка 8,2, а в текущем году планируется направить более 14 тыс. единиц автотранспорта.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на данных предприятиях занято более 2 тыс. человек.

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