Казахстанский автопром намерен в 2022 году произвести около 109 тысяч легковых автомобилей

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - В этом году казахстанские предприятия намерены произвести около 109 тысяч единиц легковых автомобилей. Об этом в ходе брифинга на площадке службы центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Олжас Сапарбеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день автопроизводители постоянно ведут переговоры с партнерами по увеличению квот на поставки комплектующих. За І квартал текущего года произведено 22 239 авто, что выше аналогичного показателя прошлого года на 12,4%. Также в данном направлении наблюдается увеличение экспорта на 45%, сообщил глава комитета.

За последние 10 лет отечественными предприятиями освоена крупноузловая и мелкоузловая сборка. В среднем по Казахстану уровень "местного содержания" автопрома составляет 33%, а по некоторым моделям доходит до 50%", - рассказал Сапарбеков.

По словам спикера, Казахстан открыт к сотрудничеству и кооперации в части производства транспортных средств как на новых, так и в рамках действующих производственных площадок. Для инвесторов, которые решат локализовать свое производство в Казахстане, предоставляются льготы, преференции и другие меры стимулирования.

Он также рассказал о реализации программы льготного автокредитования. Данная программа действует с 2015 года. По состоянию на конец марта 2022 года количество выданных займов превысило 30 тысяч автомобилей. На сегодняшний день планируется реализовать новую программу автокредитования и лизингового финансирования из средств АО "Жасыл Даму".

В МИИР отметили, что физические лица смогут получить заем у банков второго уровня на льготных условиях, после того как Фонд развития промышленности совместно с оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) завершит процедуры по привлечению денежных средств, а также передаст данные средства для дальнейшего финансирования БВУ.