Нацбанк с 2023 года планирует поэтапный выход из госпрограмм поддержки экономики

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев заявил, что с 2023 года банк начнет поэтапный выход из государственных программ поддержки экономики, передает Kazakhstan Today.

По словам Ерболата Досаева, в 2021 году основные усилия будут направлены на создание необходимых условий для развития рыночных принципов кредитования экономики с учетом поэтапного выхода Нацбанка с 2023 года из государственных программ поддержки экономики.

Спикер проинформировал, что за 2020 год кредиты экономике увеличились на 5,5%, до 14,6 трлн тенге, в результате роста долгосрочных кредитов. По мере смягчения денежно-кредитных условий и за счет программ поддержки экономики снижается стоимость кредитных ресурсов реальному сектору экономики до 11,4% по сравнению с 12,1% в декабре 2019 года.

При этом кредиты предприятиям за год уменьшились на 1,5% при росте кредитов малому бизнесу на 19,3%, или 406,4 млрд тенге. Кредиты населению выросли на 13% в большей степени за счет увеличения портфеля ипотечных кредитов на 34,3%, или 606 млрд тенге", - добавил глава Нацбанка.

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