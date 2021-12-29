К 2025 году Казахстан планирует реализацию 165 проектов стройиндустрии на 1 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Для обеспечения рынка отечественными стройматериалами к 2025 году будет реализовано 165 новых проектов стройиндустрии на сумму свыше 1 трлн тенге. Об этом в ходе заседания правительсва сообщил глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Как рассказал глава МИИР, будет организовано производство стройматериалов широкого спектра использования, в том числе листовое стекло, керамическая плитка, санфаянс, фасадные плиты, теплоизоляционные и другие материалы. Это позволит снизить долю импорта с 42% до 27% к 2025 году.

Создание новых и модернизация существующих производств будет обеспечивать доступность цен на стройматериалы и уменьшит зависимость от импорта. Данную работу надо активно продолжать", - отметил в премьер-министр РК Аскар Мамин.





В ходе заседания Мамин отметил динамичное развитие строительной отрасли экономики Казахстана. В структуре валового внутреннего продукта доля строительства выросла с 6,1% по итогам 12 месяцев 2020 года до 6,25% по результатам 11 месяцев 2021 года.

Отрасль является одним из основных источников устойчивости и драйверов роста национальной экономики. Темпы роста строительной отрасли за 11 месяцев 2021 года составили 6,2%, что значительно превышает средние темпы роста по экономике. В текущем году в Казахстане будет введено порядка 17 млн квадратных метров жилья, что обеспечит свыше 163 тысяч граждан новым жильем. Для социально уязвимых слоев населения ввод жилья составит 1,6 млн квадратных метров, тем самым около 29 тысяч семей улучшат свои жилищные условия. В стране также ежегодно строится большое количество объектов здравоохранения, образования, промышленности и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

В связи с высоким уровнем инфляции в мире и высокой долей строительных материалов в структуре затрат на строительство (до 50%) правительство реализует активные меры по развитию отечественного производства. Так, в текущем году реализовано 34 крупных проекта по производству стройматериалов на сумму 76 млрд тенге, создано свыше 2,2 тыс. рабочих мест. На фоне реализуемых мер отмечается высокая динамика в отрасли производства строительных материалов. По результатам 11 месяцев рост составил 9,2%.





В целях исключения посредников на рынке и снижения стоимости стройматериалов МИИР совместно с АО "НУХ "Байтерек" в ходе заседания правительства поручено до 1 марта 2022 года ввести в промышленную эксплуатацию онлайн площадку "Маркетплейс".

Кроме того, Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, акиматам дано поручение обеспечить постоянный контроль и принятие своевременных мер реагирования по фактам необоснованного роста цен на стройматериалы. Глава правительства также поручил в месячный срок разработать детальную Дорожную карту по реализации проектов стройиндустрии до 2025 года.

Также напомним, что по мнению министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбута Атамкулова, цены на жилье в стране стабилизируются в связи с тем, что спрос удовлетворяется все новыми и новыми квадратными метрами, которые запускают строительные компании страны.



