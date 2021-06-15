Алматы формирует около 20% ВВП страны

АЛМАТЫ. 14 ИЮНЯ - По итогам 2020 года город Алматы сформировал 19,7% ВВП и занимает лидирующую позицию по вкладу в экономику страны. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель акима Алматы Ильяс Усеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам замакима Алматы, за пять месяцев этого года почти все базовые отрасли экономики демонстрируют устойчивые положительные темпы роста.

Это промышленность (+19,7%), строительство (+24,7%), услуги связи (13,4%), торговля (+4,7%)", - уточнил спикер.

Однако под давлением ограничительных мер, в сфере транспорта и логистики (-3,5%) сохраняются отрицательные значения. Но, несмотря на отрицательные значения, наблюдается рост по сравнению с кризисным периодом.

Инфляция составила 103,4%, что ниже уровня республики (РК - 103,5%). Этому способствовало выделение почти 7,9 млрд тенге для стабилизации цен на 19 социально-значимых продтоваров", - рассказал Усеров.

Как сообщил замакима, Алматы имеет лидирующие рейтинги по инвестклимату.

Город, согласно субнациональному рейтингу Всемирного банка, занимает первое место среди всех регионов Казахстана по ведению бизнеса. Ежегодно растет инвестиционная привлекательность", - утверждает он.

Несмотря на кризис, отметил спикер, наблюдается рост объема инвестиций в основной капитал (+32,7%). Основным источником роста инвестиции является средства собственников предприятий, доля которых составляет 68%.

Положительная динамика по привлечению инвестиций наблюдается в сферах недвижимости (+56,8%) и транспорта и складирования (+82,4%), доля которых составляет 60,5% от общего объема привлеченных инвестиций", - уточнил Усеров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства