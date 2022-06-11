В Казахстане прожиточный минимум вырос на 20% за год

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В мае текущего года в Казахстане прожиточный минимум составил 42,6 тысячи тенге - на 19,6% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За пять лет величина прожиточного минимума выросла на 83,5%, за десять лет - в 2,6 раза. В мае 2021 года показатель составлял 35,6 тысячи тенге - на 10,9% больше, чем годом ранее", - информирует finprom.kz .

По данным аналитиков, в региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно установлена в Мангистауской области: 50,2 тысячи тенге - на 24,5% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что среди лидирующих регионов также оказались Нур-Султан (46,9 тысячи тенге) и Алматы (45,4 тысячи тенге). В топ-5 вошли Восточно-Казахстанская (43,1 тысячи тенге) и Павлодарская (42,6 тысячи тенге) области.

Наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована в Кызылординской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Среди казахстанцев мужского пола в разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума зафиксирована для малышей в возрасте 0,5-1 года: 28,3 тысячи тенге. Далее идут маленькие казахстанцы в возрасте 1-3 лет (29,7 тысячи тенге) и 4-6 лет (36,2 тысячи тенге)", - сообщают эксперты.

Наибольшая величина прожиточного минимума зафиксирована для подростков в возрасте 14-17 лет: 53,7 тысячи тенге. Для мужчин-пенсионеров величина прожиточного минимума составила 42,7 тысячи тенге.

По данным аналитиков, для казахстанок прожиточный минимум, сохраняя тот же принцип распределения, составил значительно меньше по каждой из групп. Так, величина прожиточного минимума для девочек в возрасте 0,5-1 года составила лишь 26,6 тысячи тенге, 1-3 лет - 28,3 тысячи тенге, 4-6 лет - 32,6 тысячи тенге.

Наибольшая величина прожиточного минимума зафиксирована для девушек в возрасте 14-17 лет, однако это всего 41,2 тысячи тенге. Для женщин пенсионного возраста показатель составил 36,8 тысячи тенге.

Разница в пользу мужчин в зависимости от возрастной категории составила от 5% до 30,5%", - добавили эксперты.