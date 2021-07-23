21 компания исполнила уведомления антимонопольного органа по стройматериалам

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Во исполнение поручения главы государства по принятию мер на рынках строительных материалов, территориальные подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции продолжают антимонопольный анализ на рынках во всех регионах страны на предмет обоснованности повышения цен, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день анализируется 25 рынков строительных материалов. Охвачено более 1000 субъектов рынка, осуществляющих производство и оптовую поставку строительных материалов. В целом вынесено 57 уведомлений о снижении цены, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

С 1 июня по 15 июля региональные антимонопольные департаменты АЗРК направили порядка 700 запросов производителям и оптовым поставщикам стройматериалов по 13 видам стройматериалов (арматура, кирпич, стекло листовое, бетон, блок стеновой из бетона, цемент, кабель, профлист, сваи, плита перекрытий, полиэтиленовые трубы, минплита, газоблоки). Дополнительно с 16 июля производителям стройматериалов направлено 349 новых запросов.

В результате проведенных анализов территориальными департаментами в отношении субъектов рынка стройматериалов вынесено 57 уведомлений об устранении признаков нарушения и необходимости снижения цен. На сегодня 21 компания исполнила уведомления.

Также назначено расследование в отношении поставщика арматуры ТОО "Мечел-Сервис Казахстан" по признакам согласованных действий в Шымкенте и Восточно-Казахстанской области.

С 10 производителями и поставщиками цемента (ТОО "Компания Гежуба Шиели Цемент", АО "Central Asia Cement", ТОО "Аулие-Ата цемент", ТОО "Аулие-ата цемент груп"), кирпича (ТОО "Д.Д.А.", ИП "Шалкибаев"), щебня (ТОО "Актас", ТОО "Керамик инвест"), бетона и железобетонных изделий (ТОО "Нур-Строй ЛТД", ТОО "БатысАльянсСтрой") заключены комплаенсы о соблюдении норм антимонопольного законодательства и снижения цен.

10 июня председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин озвучил на заседании правительства причины роста цен на стройматериалы. Также 10 июня по итогам встречи с премьер-министром, президент поручил уделить особое внимание реализации мер по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары и регулированию ценообразования на строительные материалы.

В Министерстве индустрии и инфраструктуры Республики Казахстан прогнозируют стабильную ситуацию на рынке недвижимости. При этом, по прогнозам аналитиков, в Казахстане могут существенно затянуться сроки сдачи строительных проектов, а действующие контракты могут быть из-за удорожания новых объектов строительства на 25-30% и резким ростом цен на базовые стройматериалы.

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