Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - Среднемесячная заработная плата алматинцев превысила 220 тысяч тенге, таким образом, доходы алматинцев выросли на 6,7%, передает Kazakhstan Today.

Об увеличении роста доходов горожан сообщил сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в Службе центральных коммуникаций при президенте РК в ходе брифинга о главных достижениях Алматы в рамках реализации послания президента РК народу Казахстана, а также о социально-экономическом развитии региона по итогам 9 месяцев 2019 года.

По его словам, положительная динамика за указанный период была зафиксирована во всех отраслях экономики мегаполиса. Промышленность выросла на 5,1%. Инвестиции - на 3,1%. Розничная торговля - на 11,8%. Оптовый товарооборот - на 1,3%. Строительство - на 3,2%. Ввод жилья увеличился на 8,8% (1552,5 тыс. квадратных метров).

"Обеспечен рост налоговых поступлений в государственный бюджет на 11,8% (1659,3 млрд тенге), в том числе в республиканский на 13,7%, - в местный на 5,5% больше, чем в прошлом году", - констатировал Б. Сагинтаев.

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