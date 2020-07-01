Уровень теневой экономики в Казахстане снизился до 23,62% к ВВП

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - В соответствии с принятыми мерами в рамках плана по противодействию теневой экономике на 2019-2021 годы удалось достигнуть снижения теневой экономики до 23,62% к ВВП прошлого года, передает Kazakhstan Today.

Наибольшее снижение теневой экономики наблюдается в торговле - на 10,7%. В целом по отраслям ее уровень составил: транспорт и складирование - 17%, сельское, лесное и рыбное хозяйство - 9,7%, строительство - 8,3%, промышленность - 6,5% от общей доли теневой экономики.

Исполняющий обязанности министра финансов РК Берик Шолпанкулов рассказал о мерах по снижению уровня теневой экономики.

Так, была введена в эксплуатацию информационная система "Электронные-счета фактуры". С 1 января 2019 года все плательщики НДС переведены на обязательную выписку "Электронных счетов-фактур" и на сегодня зарегистрировано более 440 тыс. пользователей, которыми выписано 433 млн ЭСФ.

От пользователей ИС "Электронные счета-фактуры" дополнительно поступило 290,2 млрд тенге. По итогам 2020 года ожидается дополнительное поступлений около 140 млрд тенге.

Апробирована система маркировки товаров. В результате маркировки меховых изделий в 2019 году доходы увеличились в 2 раза. В 2020 году ожидается поступление до 1 млрд тенге. Кроме того, предполагается расширение перечня товаров по маркировке, таких как табачные изделия, алкогольная продукция, обувные товары, лекарственные средства и молочная продукция.

С начала текущего года начато обязательное применение онлайн-ККМ. На сегодняшний день общее количество пользователей контрольно-кассовых машин составляет 728 тысяч единиц, из них перешли на онлайн-ККМ 710 тысяч, или 97,45%.

Сегодня в модуле "Виртуальный склад" работает более 5,8 тыс. налогоплательщиков, за счет которых поступило дополнительно 243 млрд тенге.

На базе действующих информационных систем формируется Национальная система прослеживаемости товаров, которая состоит из следующих информационных систем: АСТАНА-1, "Электронные счета-фактуры", модуль "Виртуальный склад", "Маркировка товаров", "Система управления рисками" и онлайн контрольно-кассовых машин.

С октября текущего года в информационной системе внедряются электронные сопроводительные накладные на товары. В целом, система позволит отслеживать всю цепочку передвижения товара до его розничной продажи. После формирования системы будет приостановлена выписка фиктивных счетов-фактур.

Кроме этого, создана база данных третьих лиц для целей налогового администрирования. В 2019 году в бюджет дополнительно поступило налогов на сумму 18,6 млрд тенге.

Еще одним действенным инструментом является казначейское сопровождение государственных закупок в сфере строительства. Так, коэффициент налоговой нагрузки вырос в 2,3 раза у участников госзакупок. Дополнительно поступило 54,4 млрд тенге. За счет цифровизации и перехода на камеральный контроль пересмотрены подходы к налоговым проверкам. По итогам их количество уменьшено на 29%. При этом увеличилась выявляемость нарушений в 2 раза или доначислено 344 млрд тенге.

Одно из основных направлений Министерства финансов - это снижение расхождений по зеркальной таможенной статистике. Сегодня производится электронный обмен таможенными декларациями между Казахстаном и Китаем в режиме онлайн.

Это позволило сократить расхождение по импорту Казахстана и Китая с 60% в 2017 году до 48% в 2019 году. По итогам 5 месяцев расхождение снизилось до 39%. Дополнительно поступило в бюджет в прошлом году 236 млрд тенге", - цитирует Шолпанкулова пресс-служба премьер-министра РК.

Для выявления рисков, связанных с нарушениями налогового законодательства, запущена ИС "Система управления рисками".

По итогам внедрения СУР за 2019 год в бюджет поступило порядка 85 млрд тенге, с начала 2020 года - 34,9 млрд тенге.

Также создан Ситуационный центр, позволяющий проводить мониторинг процессов вдоль внешних границ ЕАЭС. По сравнению с 2018 годом увеличено выявление фактов недостоверного декларирования товаров в 5,5 раз. Дополнительно поступило в бюджет по таможенным платежам и налогам 2,3 млрд тенге.

Усилено налоговое администрирование импорта из стран ЕАЭС, также запущен в опытную эксплуатацию модуль "Экспортный контроль". В результате дополнительно поступило по НДС 122 млрд тенге.

С августа 2019 года министерством совместно с Генеральной прокуратурой и КНБ проводится оперативно-профилактическое мероприятие "STOP-обнал". В результате снизился темп роста обналичивания с 52% в 2018 году до 14% в 2019 году. С начала года наблюдается снижение обналичивания денежных средств на 31%.

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