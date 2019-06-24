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25 новых плацкартных вагонов добавят летом в составы поездов Алматы - Мангистау и Нур-Султан - Сарыагаш

22.06.2019, 14:32 9262
Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - С августа 2019 года по двум наиболее востребованным маршрутам Алматы - Мангистау и Нур-Султан - Сарыагаш в составы поездов будут добавлены 25 новых вагонов плацкартного типа, передает Kazakhstan Today.
 
Вагоны оснащены системами вентиляции, кондиционирования и отопления, каждый из них рассчитан на 54 спальных места и оборудован в соответствии с современными требованиями безопасности и комфорта. Также они оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, установками кондиционирования воздуха, системами пожарной сигнализации и обеззараживания воды, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
 
По ее информации, для обеспечения спроса населения и создания комфортных условий в ближайшие 10 лет планируется закупить 1200 новых вагонов.
 

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