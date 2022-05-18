В госсобственность передадут 25 компаний, владеющих ж/д путями

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН, 17 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее ответственным государственным органам было поручено провести анализ обоснованности проведения приватизации отраслевых объектов и организаций, в том числе в части создания частных операторов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
По результатам проведенной работы в госсобственность было предложено передать ряд коммуникационных, инфраструктурных и производственных компаний.
На сегодняшний день в республиканскую собственность приняты акции и доли участия ряда предприятий и учреждений. В частности, в составе имущества АО "Центр транспортного сервиса" принято более 400 подъездных железнодорожных путей протяженностью 250 км.
Ведется работа по принятию в госсобственность еще 25 компаний, владеющих 138 подъездными железнодорожными путями протяженностью 178 км.
Принятие в госсобственность этих компаний позволит исключить посредников в сфере железнодорожной инфраструктуры и снизить расходы бизнеса на данные услуги.
На заседании комиссии обсужден вопрос исключения из комплексного плана приватизации 205 объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения (тепло-, электро-, водоснабжение и другие коммунальные услуги).
Кроме того, комиссией рассмотрены меры по демонополизации рынка ГСМ, газовой отрасли и региональных электросетевых компаний.
Премьер-министр дал поручение проработать все необходимые юридические и организационные моменты для реализации планируемых мероприятий в данных направлениях.