В Акмолинской области продолжается строительство 28 объектов социальной сферы

Кокшетау. 23 мая. Kazakhstan Today - В Акмолинской области быстрыми темпами растет число социальных объектов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня ведется строительство 28 объектов, в том числе 14 образовательных учреждений, 6 объектов здравоохранения, 6 в сфере спорта и других", - сообщает управление внутренней политики.

В их числе новая IT-школа-лицей на 800 мест с интернатом на 135 мест в Щучинске, открытие которой планируется к новому учебному году. Ввод данного объекта позволит уменьшить дефицит ученических мест в Щучинске. На данный момент основные виды строительства завершены. Ведутся работы по спортивному залу, бассейну и котельной. Общая стоимость составляет 2322,3 млрд тенге.

Еще одна новая школа примет своих учеников в селе Максимовка Целиноградского района. На объекте ведутся строительно-монтажные работы.

В областном центре идет строительство детского сада на 280 мест, строительство пристройки и реконструкция сетей теплоснабжения к колледжу культуры имени Акана серi.

Открытие сразу четырех объектов в сфере здравоохранения планируется в этом году. Своя семейно-врачебная амбулатория появится у 132 жителей 42-го разъезда Аршалынского района. Здесь будут работать 2 медицинских работника, раз в неделю будет приезжать врач из Арнасайской врачебной амбулатории, каждые два месяца - врачи узкого профиля. Еще одна амбулатория для двух тысяч человек строится в селе Новоалександровка Атбасарского района. Учреждение рассчитано на 25 посещений в смену. Здесь будут работать врач, фельдшер, медсестра, две санитарки и один социальный работник", - прокомментировали в управлении здравоохранения.

Как отметили в управлении строительства, в текущем году в области приступят к строительству 7 новых объектов социальной сферы, в том числе Дворца спорта в Щучинске , поликлиники на 100 посещений в смену в селе Косшы Целиноградского района и школы на 1200 мест также в Косшы. Всего до конца года в области будут сданы в эксплуатацию 14 объектов.

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