Выплаты вкладчикам АО "Банк Астаны" продлены до 29 июля 2021 года

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - АО "Евразийский банк" продолжит выплату вкладчикам АО "Банк Астаны", передает Kazakhstan Today.

Срок действия соглашения с банком-агентом в лице АО "Евразийский банк" по выплате гарантийного возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" продлен еще на полгода - до 29 июля 2021 года, сообщает пресс-служба банка.

На сегодняшний день вкладчикам АО "Банк Астаны" от имени и за счет средств КФГД уже выплачено возмещение на сумму 37,2 млрд тенге, что составляет 99% от общей суммы обязательств. При этом за выплатой обратились 60 953 вкладчика (или 23% от общего числа вкладчиков банка). Остаток обязательств перед 207 504 вкладчиками, не получившими гарантийное возмещение, составляет более 423 млн тенге, из которых только 331 вкладчик имеет остатки по депозитам в размере свыше 100 тыс. тенге на сумму 156,7 млн тенге.

Напомним, что право на гарантийное возмещение имеют вкладчики АО "Банк Астаны" (физические лица и индивидуальные предприниматели), у которых были открыты счета, карточки и депозиты в данном банке. Максимальная сумма выплаты составляет 10 млн тенге - по депозитам в тенге (включая вклады, текущие счета и платежные карточки), 5 млн тенге - по депозитам в иностранной валюте. По депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "Банк Астаны" одновременно в тенге и в иностранной валюте, выплачивается совокупное возмещение до 15 млн тенге с учетом пределов по каждому виду депозита.

Все выплаты производятся исключительно в тенге. Возмещение по вкладам в иностранной валюте рассчитывается по рыночному курсу обмена валют на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка - 9 января 2019 года.

После завершения установленного срока выплат через банк-агент, вкладчики АО "Банк Астаны" смогут подать заявление на получение гарантийного возмещения непосредственно в КФГД.

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