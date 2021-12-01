НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - В РК фармпрепараты подорожали всего на 2% за год, лечебное оборудование и аппаратура - на 5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам октября текущего года медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура в РК подорожали на 0,4% за месяц и на 2,4% - за год, сообщает Ranking.kz

В месячной динамике наибольший рост цен в секторе был отмечен в Алматинской (1,7%), Костанайской (1,5%) и Туркестанской (1%) областях.

В годовой динамике сильнее всего ощутили удорожание жители Акмолинской и Мангистауской областей (на 8,1%), а также столицы (на 7%). Годовой рост цен был отмечен в 16 из 17 регионов страны. В Жамбылской области цены незначительно сократились: на 0,3%.

Непосредственно фармацевтическая продукция подорожала на 2,4% за год, лечебное оборудование и аппаратура - на 5,4%.

Годовой рост цен на фармацевтическую продукцию сильнее всего ощутили жители Акмолинской области (на 8,2%), Мангистауской области (на 8,1%) и столицы (на 7%). Наименьший рост зарегистрирован в Алматы: на 0,2%. Ещё в двух регионах - Жамбылской и Туркестанской областях - цены снизились на 0,4% за год.

Наибольшее удорожание лечебного оборудования и аппаратуры зафиксировано в Костанайской области: на 15,1%. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская (на 14,8%) и Мангистауская (на 11,7%) области. В Актюбинской области цены, напротив, снизились на 1,8%.

Среди лекарственных средств, входящих в мониторинг БНС АСПиР РК, сразу на 20,3% вырос в цене "Хилак форте" - до 1,6 тысячи тенге за 30 миллилитров. "Аквалор" 125 миллилитров подорожал на 9,8%, до 2 тысяч тенге, "Но-шпа" 40 миллиграммов 100 таблеток - на 9% до 2,7 тысяч тенге, "Эссенциале форте Н" 30 капсул - на 8,2%, до 2,9 тысяч тенге, сироп от кашля "Бронхикум-С" 100 миллилитров - на 7,3%, до 1,5 тысяч тенге.

Подешевели такие лекарственные средства, как ацетилсалициловая кислота (на 11,5%, до 51 тенге за 10 таблеток), парацетамол (на 8,7%, до 81 тенге за 10 таблеток), азитромицин (на 3,7%, до 931 тенге за 3 таблетки по 500 миллиграммов). Также снизились цены на "Гипотиазид" 25 миллиграммов 20 таблеток (на 1%, до 1,1 тысяч тенге) и "Верошпирон" 100 миллиграммов 30 капсул (на 0,6%, до 2,2 тысяч тенге).