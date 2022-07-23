Свыше 2 тысяч фактов первичной регистрации автотранспортных средств без уплаты сбора установлено в Алматинской области

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АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - В Алматинской области выявлены многочисленные факты завоза из-за рубежа большегрузных авто без уплаты сбора за первичную регистрацию, а также случаи выдачи государственных номерных знаков повышенного спроса без уплаты государственной пошлины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По итогам проверки управления административной полиции Алматинской области (за период 2018-2021 годы) установили 2329 фактов первичной регистрации автотранспортных средств без уплаты сбора на 13,5 млрд тенге", - проинформировали в Комитете государственных доходов.
Сообщается, что ввозимые из третьих стран автотранспортные средства, в частности седельные тягачи с годом выпуска свыше 7 лет, при первичной постановке на учет не уплачивали сбор, размер которого составляет 2500 МРП (в 2019 году - 6,3 млн тенге, 2020 году - 6,9 млн тенге, 2021 году - 7,3 млн тенге).
Кроме того, было выявлено 450 фактов выдачи государственных номерных знаков повышенного спроса без уплаты государственной пошлины, в результате потери в бюджет составили 135,7 млн тенге.
Пошлина за номера с одинаковыми цифровыми и буквенными значениями варьируется от 174 000 тенге до 872 900 тенге. Данные факты указывают на системный подход получения услуг без фактической уплаты обязательных платежей, что привело к значительным потерям бюджета" - пояснили в комитете.
В настоящее время административной полицией проводятся мероприятия по взысканию непоступивших сумм сбора и пошлины с лиц, получивших вышеуказанные услуги нестандартным путем.
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для установления круга виновных лиц и принятия соответствующего решения.