Свыше 2 тысяч фактов первичной регистрации автотранспортных средств без уплаты сбора установлено в Алматинской области

Фото: Минсельхоз РК

ТАЛДЫКОРГЕКТАРН. 22 ИЮЛЯ - Посевные площади сахарной свеклы в области Жетісу планируется увеличить в 2023 году до 8,1 тысячи гектаров, в 2024 году - до 10,7 тысячи гектаров, в 2025 году - до 12,2 тысячи гектаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году этот вид культуры посеян в области на 6,2 тысячи гектаров. Планируется собрать 210 тысяч тонн и произвести 20 тысяч тонн свекловичного сахара", - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного управления сельского хозяйства, за последние 7 лет посевные площади сахарной свеклы увеличены в 7,4 раза (с 1,2 тысячи гектар в 2014 году до 8,9 тысячи гектар в 2021 году), а объем продукции, реализованной на переработку, - в 19,8 раза (с 9,9 до 196 тысячи тонн).

Производство белого сахара в области продолжают осуществлять Коксуский и Аксуский сахарные заводы. В текущем году за 1 тонну реализованной продукции аграриям будет выплачено по 30 тысяч тенге (со стороны завода - 15 тысяч тенге, за счет субсидий - 15 тысяч тенге), что на 8 тысяч тенге больше, чем в 2021 году.

При этом с прошлого года Коксуский сахарный завод занимается производством тростникового сахара. В 2021 году была переработана 41 тысяча тонн сырья, произведено 40 тысяч тонн тростникового сахара. В текущем году получена квота на 48 тысяч тонн, на сегодняшний день переработано 29,4 тысячи тонн тростникового сырья, объем произведенного сахара - 28,5 тысячи тонн. К ноябрю текущего года на Аксуском заводе планируется установить и ввести в эксплуатацию линию по переработке камыша. Таким образом, оба завода будут работать круглогодично, перерабатывая как свекловичное, так и тростниковое сырье.

Как сообщают в областном управлении сельского хозяйства, в 2023 году планируется увеличить посевные площади сахарной свеклы в Аксуском (1200 гектаров), Алакольском (500 гектаров), Сарканском (1200 гектаров) районах и реализовать на Аксуском сахарном заводе 100,0 тысяч тонн сырья на переработку. В целом к 2026 году посевные площади сахарной свеклы планируется увеличить до 15 тысяч гектаров.

Кроме того, в планах имеется запуск третьего сахарного завода, расположенного в Алакольском районе. С предложением о его реабилитации к представителям трех международных финансовых институтов обратился аким области Бейбит Исабаев в ходе состоявшейся на днях встречи.

Для стабилизации цен на сахар подписан меморандум между социально-предпринимательской корпорацией, Коксуским сахарным заводом и торговыми сетями "Магнум", "Смолл", "Тоймарт" об отгрузке 2 тысяч тонн сахара по цене 450 тенге за килограмм. Также с Аксуским сахарным заводом по оборотной схеме заключен контракт на 1500 тонн", - отметили в акимате.



