Выделение 2,3 трлн тенге на реализацию поставленных президентом задач не вызовет рост инфляции - эксперт

Астана. 27 февраля. Kazakhstan Today - Главный научный сотрудник КИСИ при президенте РК, доктор экономических наук Вячеслав Додонов прокомментировал вероятность роста инфляции в связи с выделением 2,3 трлн тенге на реализацию задач, озвученных президентом сегодня на XVIII съезде партии "Нур Отан", передает Kazakhstan Today.

Социальные инициативы, выдвинутые сегодня президентом Нурсултаном Назарбаевым на XVIII съезде партии "Нур Отан", направлены на решение широкого круга проблем - от повышения уровня оплаты труда и повышения уровня жизни многодетных семей до развития здравоохранения, образования, автодорожного хозяйства и газификации. Масштаб озвученных задач, решение которых затронет миллионы людей, предполагает и существенное расширение финансирования соответствующих сфер. Как отметил глава государства, на реализацию поставленных целей "в ближайшие три года только из бюджета дополнительно будет выделено 2 трлн тенге. Эти значительные средства предполагается изыскать за счет кардинального улучшения налогового администрирования, то есть, их выделение будет происходить на основе повышения эффективности как собираемости налогов и сборов, так и расходования средств в бюджетном процессе. Подчеркивая необходимость улучшения налогового администрирования, президент отметил известную проблему разницы в таможенной статистике казахстанско-китайской торговли, и необходимость повышения качества таможенного администрирования", - сказал Вячеслав Додонов.

Глава государства также заявил о выделении из Национального фонда средств в размере 1,23 трлн тенге. Общий объем дополнительного финансирования на озвученные социальные инициативы, таким образом, превышает 2,3 трлн тенге.

"Это очень значительная сумма, выделение которой будет иметь заметный экономический эффект по ряду направлений - от импульса для конкретных отраслей (например, строительства) до роста макроэкономических показателей за счет увеличения объема государственных расходов и роста спроса на товары и услуги со стороны населения. В связи с масштабом выделяемых средств может возникнуть вопрос и о возможных негативных последствиях, например, о перспективах роста инфляции. В этой связи можно отметить, что данные средства, во-первых, выделяются не одномоментно, а будут распределены на три года, и, во-вторых, большая их часть попадет не напрямую на потребительский рынок (что могло бы разогнать инфляцию), а будет направлена на продуктивные расходы - строительство дорог, объектов социальной инфраструктуры, жилья для малообеспеченных и так далее", - объяснил эксперт.

Он отметил, что заявленная сумма в разбивке по годам на трехлетний период составляет порядка 800 млрд тенге, что составляет порядка 7% государственного бюджета, и такое увеличение бюджета не приведет к значимому росту инфляции, поскольку и в предыдущие годы рост бюджетных расходов был достаточно значительным - средний прирост затрат республиканского бюджета с 2014 по 2017 годы превышал 17%, но при этом инфляция оставалась умеренной.

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