С начала года Национальный банк обменял свыше двух тыс. поврежденных банкнот

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В филиалы Национального банка Казахстана на экспертизу поступают поврежденные банкноты: отсыревшие, обгоревшие и порванные. Все эти банкноты собираются по фрагментам и восстанавливаются. С начала года НБК обменял 2542 банкноты из принятых 3079 сомнительных купюр и монет", - сообщил начальник управления экспертизы банкнот и монет Национального банка Казахстана Аскат Мукамадиев.
По его словам, если банкнота сохранила более 50% от своей величины, то ее можно сдать в филиалы НБК на экспертизу для установления ее подлинности и платежности.
Для этого вам необходимо аккуратно собрать все оставшиеся фрагменты поврежденной купюры. Ни в коем случае не доставайте их из конверта, кошелька или другой упаковки, в которой они хранились. Иначе банкноты могут пострадать еще больше и установить их подлинность и номинал будет сложнее. Испорченные деньги нужно обернуть чем-то мягким и положить в коробку для максимального сохранения площади пострадавших банкнот. После этого их необходимо отнести в территориальный филиал Национального Банка для проведения экспертизы. Подлинные купюры, сохранившие необходимую для обмена площадь, обменяют на новые. Проверка будет бесплатной, но может занять существенное время. Если банкнота сохранила не менее 70% от своей величины и знаки (письменные или цифровые), обозначающие их номинал и имеющие незначительные повреждения (если они не препятствуют определению подлинности банкнот), то она подлежит безусловному обмену на годную к обращению купюру. Эти банкноты можно обменять во всех банках второго уровня, филиалах НБК и в АО "Казпочта", - сообщил Мукамадиев.
Также в Нацбанке отметили, что БВУ вправе устанавливать комиссию за оказание данной услуги согласно внутренним нормативным документам.
Ранее сообщалось, что Нацбанк РК изменил прогноз роста ВВП в 2022 году.