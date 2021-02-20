В 2,5 раза увеличили поддержку предпринимательства в Карагандинской области

Караганда. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в этом году в 2,5 раза выросло финансирование поддержки предпринимательства, передает Kazakhstan Today.

В 2020 году по Дорожной карте бизнеса на льготных условиях 420 предприятий области смогли реализовать свои проекты, вложив в экономику региона 48 млрд тенге. Это почти наполовину больше 2019 года. В этом году на поддержку предпринимательства в бюджете предусмотрено 7 млрд тенге - в 2,5 раза больше прошлого года", - сказал аким области Женис Касымбек на отчётной встрече с населением в формате онлайн.

Господдержка МСБ позволила создать 2400 постоянных рабочих мест. За год выдали 1900 безвозмездных грантов на открытие своего дела. Сто грантов акима области получили молодые предприниматели.

По различным государственным программам финансовой поддержкой воспользовались 3700 предпринимателей. Бесплатные курсы обучения бизнесу прошли 2800 человек.

Власти уделяют большое внимание продвижению местной продукции.

Совместными усилиями увеличили в два раза долю местного содержания в госзакупках. В рамках подписанного меморандума с "АрселорМиттал Темиртау" в шесть раз выросли закупки несырьевых товаров карагандинского производства градообразующим предприятием. Работа по обеспечению заказами наших карагандинских предпринимателей будет продолжена. Это один из приоритетов в нашей работе", - отметил Женис Касымбек.

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