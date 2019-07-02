Инфляция в Казахстане за полгода составила 2,6%

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Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане за январь - июль составила 2,6%, передает Kazakhstan Today.

Цены на продовольственные товары за шесть месяцев текущего года (июнь 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 5,9%, непродовольственные - на 2,2%, а на платные услуги снизились на 0,9%", - сообщила пресс-служба Комитета по статистике.

Согласно статданным, с начала текущего года (июнь 2019 года к декабрю 2018 года) повышение цен отмечено на пшено на 35,2%, овощи свежие - на 17,4%, муку - на 14%, рис - на 12%, баранину - на 9,2%, рыбу мороженую - на 8,7%, хлеб - на 8,5%, макаронные изделия - на 7,5%, фрукты свежие - на 7,3%, конину - на 6%, говядину - на 5,9%, мясо птицы - на 5,4%, сыр сычужный - на 5,2%, свинину, изделия из мяса - по 4,9%, булочные и мучные изделия - на 4,8%, колбасные изделия - на 3,9%, чай - на 3,6%, кондитерские изделия - на 3,4%. Прохладительные напитки подорожали на 7,9%, алкогольные напитки - на 5,1%, табачные изделия - на 5%.

Снижение цен зафиксировано на яйца на 9,8%, молоко сырое - на 3,8%, творог - на 2,4%, крупу гречневую - на 1,6%, сахар-песок - на 1,1%.

Также сообщается, что прирост цен на фармацевтическую продукцию составил 4,8%, автомобили - 3,7%, мебель и предметы домашнего обихода - 3,6%, текстильные изделия - 3,4%, одежду и обувь - на 3,3%, моющие и чистящие средства, бытовые приборы - по 3%, товары личного пользования - на 2,9%. Бензин подешевел на 4,6%, дизельное топливо - на 1,3%, сжиженный газ в баллонах - на 0,9%.

Кроме того, уровень цен на услуги санаториев вырос на 7,4%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств - по 5%, здравоохранения - на 4,1%, парикмахерских и заведений личного обслуживания, общественного питания - по 3,3%, гостиниц - на 2,2%, кабельного телевидения - на 1,3%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 1%, а железнодорожным подешевел - на 1,8%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 11%, горячую воду - на 8,8%, холодную воду - на 7,8%, канализацию - на 7,2%, электроэнергию - на 5,6%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,1%, вывоз мусора - на 3,6%.

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