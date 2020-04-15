Рост экономики Казахстана за I квартал составил 2,7%

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - В январе - марте 2020 года рост ВВП составил 2,7% к соответствующему периоду 2019 года. Об этом сообщили на заседании правительства по рассмотрению итогов социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за I квартал текущего года, передает Kazakhstan Today.

В январе - марте 2020 года рост ВВП составил 2,7% к соответствующему периоду 2019 года. Инвестиции в основной капитал возросли на 5,1%. Золотовалютные резервы достигли $30 млрд, активы Национального фонда - $57,5 млрд", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

На заседании также было отмечено, что базовые отрасли страны в целом показывают положительную динамику. Рост в горнодобывающей отрасли составил 5%, обрабатывающей - 8,8%, строительстве - 11,7%, машиностроении - 30,4%. Вместе с тем постепенно проявляются последствия ограничений в связи с пандемией - в первом квартале текущего года рост торговли составил 1%, финансовой отрасли и страховых услуг - 0,7%, а транспортный сектор показал отрицательную динамику, снизившись на 1,3%.

По итогам I квартала текущего года по основным показателям опережающие темпы роста социально-экономического развития обеспечены в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Карагандинской областях и городе Нур-Султан, среднереспубликанские значения достигнуты в Алматинской, Актюбинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и городе Алматы, ниже республиканского уровня по некоторым показателям оказались Атырауская, Жамбылская, Кызылординская области, а также город Шымкент.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил первым руководителям центральных и местных исполнительных органов держать на контроле своевременное и качественное освоение бюджетных средств, в том числе доведение их до реальных секторов экономики.

Все необходимые меры приняты, работа должна теперь "кипеть" в регионах. Все зависит от слаженности и эффективности работы государственных органов", - сказал Мамин, поручив обеспечить контроль над реализацией антикризисных мер в регионах с соблюдением жестких санитарно-эпидемиологических мер.

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