За сентябрь тенге ослаб на 2,8% - Нацбанк

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Нацбанка Казахстана Алия Молдабекова рассказала, какие действия предпринимал Национальный банк Казахстана в сентябре в условиях волатильности и падения цен на нефтяном рынке, передает Kazakhstan Today.

Совокупность негативных внешних факторов привела к увеличению спроса на валютном рынке, объемы торгов на бирже в сентябре достигли $2,6 млрд. Это максимальное значение с начала года, за исключением марта, когда произошел обвал рынков. В целях сглаживания излишней волатильности в последние три дня месяца, когда произошло резкое ухудшение внешних факторов как со стороны рынка нефти, так и динамики валют развивающихся стран, Национальный банк впервые с марта текущего года провел валютные интервенции объемом $232 млн. Продажи осуществлялись на биржевом рынке из золотовалютных активов и не оказали влияния на формирование общего тренда", - сказала Алия Молдабекова.

Она отметила, что, несмотря на повышенный спрос на иностранную валюту в течение месяца, поддержку тенге оказали продажи из Национального фонда в рамках обеспечения гарантированного трансферта в размере около $551 млн, а также продажи субъектов квазигосударственного сектора. В сентябре они составили $300 млн.

По словам зампредседателя Нацбанка, в целом за месяц казахстанская валюта ослабла на 2,8%, с уровня 420,11 до 431,82.

В сентябре рынки были очень волатильны. Вторая волна коронавируса уже отмечается в ряде стран Европы и в Великобритании, и это, в первую очередь, влияет на так называемый "сентимент" или настроение на мировых рынках. В фокусе внимания были решения по ключевым ставкам ряда мировых центральных банков, рост геополитических рисков, а также предстоящие президентские выборы в США. Центральные банки Австралии, Канады, Еврозоны, Англии, США, России и Китая сохранили ключевые ставки на прежних уровнях, что соответствовало ожиданиям аналитиков. ФРС намерен удерживать ставку на уровне 0,00-0,25% до тех пор, пока инфляция не будет превышать 2% на протяжении некоторого времени", - сказала Молдабекова.

По ее мнению, беспокойство в связи с ситуацией с коронавирусом побуждает инвесторов к бегству в безопасные активы, такие как казначейские облигации США. Индекс доллара, который показывает динамику американской валюты к основным валютам развитых рынков, к концу сентября окреп на 1,9%, достигнув двухмесячного пика.

Наряду с развитыми рынками, валюты развивающихся стран за месяц также показали снижение: падение турецкой лиры составило 5,2%, российского рубля - 4,9%, что частично было связано со специфичными причинами, в то время как валюты Мексики, Бразилии и Индонезии снизились на 2,2%-2,7%. На фоне опасения второй волны коронавируса, снижения риск-аппетита перед президентскими выборами в США и отсутствия четкого сигнала со стороны ФРС относительно вливания дополнительной ликвидности для поддержки финансовых рынков, фондовые индексы S&P500 и MSCI World снизились в сентябре на 3,9 и 3,6%, соответственно", - отметила она.

Кроме того, за сентябрь котировки нефти марки Brent упали на 10%, вернувшись к июньским уровням. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывали новости о потенциальных ограничениях спроса и увеличении предложения. Ливийские добывающие предприятия заявили о возобновлении добычи нефти после восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов Ливийской национальной армией. Падал спрос на нефть в Индии.

За прошедший месяц цена на золото снизилась на $73, или на 3,7%, что, несомненно, отразилось на снижении объема золотовалютных резервов. Резервы за сентябрь сократились на $1,6 млрд, с $35,4 млрд до $33,8 млрд. Портфель золота "просел" почти на $800 млн. Другими, менее существенными факторами снижения резервов были: падение средств на счетах БВУ, которые они держат в Нацбанке, на $450 млн, проведение интервенций на $232 млн, а также выплата внешнего госдолга на $100 млн. Золото продолжает занимать чуть более чем 2/3 от золотовалютных резервов. Тем не менее в текущих рыночных условиях мы считаем, что высокая доля золота в портфеле оправдана и позволяет обеспечить сохранность резервов", - сказала Алия Молдабекова.

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