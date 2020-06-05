В Алматы из местного бюджета выделено более 2,9 млрд тенге на развитие предпринимательства

Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - В рамках реализации программы Almaty Business 2025 путем переформатирования деятельности ТОО "Алматы Азык" было создано ТОО "Almaty Finance", а также ее дочерняя организация ТОО "МФО "Almaty", передает Kazakhstan Today.

Задачей организаций ТОО "Almaty Finance" и ТОО "МФО "Almaty" является обеспечение льготного финансирования предпринимателям города Алматы. Для этого, из местного бюджета выделено 2 962 млн тенге, из которых 1 481 млн тенге предназначены для микрокредитования бизнеса через МФО Almaty и 1 481 млн тенге для финансирования проектов через Almaty Finance.

МФО "Almaty" осуществляет финансирование до 53 млн тенге, Almaty Finance от 20 млн до 300 млн тенге по ставке 2% и 7% годовых, сроком до 84 месяцев (7 лет).

Приоритетным районами финансирования являются вновь созданные Алатауский и Наурызбайский районы, а по отраслевым направлениям - это производство, перерабатывающая промышленность, пищевая промышленность и другие.

В настоящее время с учетом влияния коронавирусной инфекции на деятельность предприятий города, мы пересматриваем отрасли кредитования с возможностью финансирования таких направлений, как промышленные парки, IT-индустрия и смежные отрасли, нестационарные объекты торговли, приобретение франшизы, развитие проектов "магазины у дома" работающих по единому дизайн-коду, открытие сервисных центров и др.", - рассказали в ТОО "Almaty Finance".

На сегодняшний день в Almaty Finance за консультацией обратилось 218 клиентов и в детальной проработке находится 22 проекта на сумму 2 738 млн тенге с созданием 270 рабочих мест. Кроме того, одобрено 18 проектов на 669 млн тенге (74 рабочих мест), выдано 8 займов на 292 млн тенге (38 рабочих мест)

В компании перечислили области деятельности заемщиков, это - создание цеха по обжарке кофейных зерен, швейное производство, производство мебели, производство мебельной фурнитуры, производство изделий из металла.

Кроме того, в МФО "Almaty" в детальной проработке находится 7 проектов на сумму 149,5 млн тенге (22 рабочих места), одобрено к финансированию 15 проектов на 240 млн тенге (59 рабочих мест), выдано 14 займов на 239 млн тенге (58 рабочих мест).

Таким образом, совокупное количество проектов, находящихся в детальной проработке, составляет 29 проектов на 2887 млн тенге с созданием 292 рабочих мест, одобрено 33 проекта на 909 млн тенге (133 рабочих места), профинансировано 22 проекта на 531 млн тенге с созданием 96 рабочих мест.

Отметим, что региональная программа Almaty Business 2025 была разработана и принята акиматом города в 2019 году в целях дальнейшего развития и поддержки предпринимательства.

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