Пассажирские авиаперевозки в Казахстане выросли в 31 раз, грузовые - в три

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - За пять месяцев 2020 года казахстанские авиакомпании заработали 81,1 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

За пять месяцев текущего года воздушным транспортом было перевезено 1,9 млн человек - на 34,3% меньше, чем в январе - мае прошлого года. Непосредственно в мае 2020 года пассажироперевозки воздушным транспортом выросли до 165,1 тыс. человек - в 30,9 раза больше, чем в "карантинном" апреле, когда самолетами было перевезено всего 5,3 тыс. человек. Пассажирооборот за 5 месяцев составил 3,4 млрд пассажиро-километров. Непосредственно в мае пассажирооборот вырос до 224,7 млн млрд пассажиро-километров, увеличившись в 11,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем (19,2 млн млрд пассажиро-километров)", - сообщает energyprom.kz .

Перевозки багажа и груза с начала года составили 7,7 тыс. тонн - на 23,9% меньше, чем в январе - мае 2019 года. В мае перевозки груза и багажа достигли 1,6 тыс. тонн, по сравнению с апрелем показатель вырос в 2,6 раза.

Грузооборот за пять месяцев составил 21,3 млн тонно-километров - на 43,1% меньше, чем годом ранее. В мае грузооборот достиг 5,4 млн тонно-километров, увеличившись по сравнению с "карантинным" апрелем в 2,1 раза.

За пять месяцев 2020 года казахстанские авиакомпании заработали 81,1 млрд тенге - на 39,7% меньше, чем годом ранее. Большая часть дохода (96,3%) была получена за счёт перевозок багажа и грузов, на долю перевозок пассажиров пришлось лишь 3,7%. В мае авиакомпании заработали 9,8 млрд тенге - в 6 раз больше, чем в апреле текущего года.

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