В карагандинский стабфонд закуплено более 3,3 тонны продукции для стабилизации цен в межсезонье

Караганда. 8 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в стабфонд закуплено более 3,3 тонны продукции для стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) в межсезонье, передает Kazakhstan Today.

Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в период их пикового роста, в том числе межсезонье, ежегодно формируется региональный стабилизационный фонд продуктов питания. На 2019-2020 годы стабилизационный фонд продовольственных товаров сформирован в объеме 3370 тонн, в том числе: 2100 тонн картофеля и 500 тонн овощей (морковь - 300 тонн, свекла - 100 тонн, капуста - 100 тонн), 770 тонн бакалейной продукции, в том числе 48 тонн гречки, 400 тонн муки 1-го сорта, 68 тонн риса, 50 тыс. литров подсолнечного масла и 204 тонны сахара", - сообщили в управлении сельского хозяйства Карагандинской области.

В ведомстве уточнили, что продукция стабфонда предусмотрена для проведения товарных интервенций в период роста цен через сеть супермаркетов и социальные павильоны по ценам на 10-15% ниже рыночных.

Вместе с тем, по информации сельхозуправления, в регионе принимается ряд других системных и оперативных мер для недопущения необоснованного роста цен на социально-значимые товары.

Прежде всего ведется ежедневный мониторинг цен на группу товаров в крупных торговых точках, на коммунальных рынках и в социальных павильонах. Также мониторится ход исполнения заключенных акиматами меморандумов о реализации СЗПТ с минимальной торговой наценкой и их поставках производителями по фиксированным ценам.

Также в областном центре и регионах области еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки с участием производителей сельхозпродукции и предпринимателей. Продукция здесь реализуется без участия посредников и по ценам ниже рыночных на 15-20%.

По данным управления, всего с начала текущего года в области проведено 706 ярмарок, на которых реализовано 8346 тонн продукции на сумму 4794,6 млн тенге.

Помимо этого, с местными производителями сельхозпродукции заключены меморандумы об отпуске продукции по фиксированным ценам. К примеру, в целях стабилизации цен на социальный хлеб проведены встречи со всеми участниками зернового рынка области. По их итогам достигнута договоренность с производителями зерна о формировании четырехмесячного запаса пшеницы в объеме 32,2 тыс. тонн. При этом определенные фермерами зерноперерабатывающие предприятия будут закупать у них зерно по цене 75 тыс. тенге за тонну на условиях самовывоза.

В свою очередь, мукомольные предприятия будут отпускать хлебопекам муку по 108 тенге за килограмм, что обеспечит цену на хлеб из муки 1-го сорта в рознице на уровне 75-77 тенге за одну булку. Всего в области работают 4 хлебозавода и 87 хлебопекарен.

В крупных торговых точках Караганды цена на социальный хлеб колеблется от 73 до 77 тенге за булку, в социальных павильонах - 70 тенге булка.

Стоит отметить, что в Карагандинской области из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров производится 14 видов. Из них регион полностью обеспечивает свои потребности 9 видами: мука пшеничная 1-го сорта (в 6,2 раза), хлеб из муки 1-го сорта (100%), картофель (в 2,2 раза), говядина (в 1,7 раза), мясо птицы (в 1,2 раза), молоко сырое (в 2,7 раза), кефир (в 4,6 раза), яйцо (в 3,7 раза) и морковь (108%).

По пяти видам продуктов питания производители частично закрывают потребность области: рожки (77%), лук (6%), капуста (42%), творог (24%) и масло сливочное (7%).

Остальные пять видов продукции в Карагандинской области не производятся: это гречка, рис, сахар, масло растительное и соль, а завозятся из-за пределов региона и республики.

В целях импортозамещения принимаются меры по увеличению объемов сельхозпроизводства путем увеличения площадей посевов сельхозкультур, поголовья сельхозживотных, создания новых производств и модернизации имеющихся.

В результате по итогам 2019 года объем валовой продукции сельского хозяйства прогнозируется в сумме 287,8 млрд тенге, в том числе животноводства - 169,9 млрд тенге, растениеводства - 118,3 млрд тенге. По оценке, в области будет произведено: мяса 142,4 тыс. тонн (2018 год - 136,8 тыс. тонн, 104,1%), молока 489,1 тыс. тонн (2018 год - 472,6 тыс. тонн, 103,5%), яиц 754,8 млн штук (2018 год - 726,7 млн штук, 103,9%).

Работа в данном направлении находится на контроле и на постоянной основе проводится в рамках стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары", - подчеркнули в сельхозуправлении.

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