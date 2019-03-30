Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - ВВП Казахстана за зимние месяцы увеличился на 3,5%, сообщают аналитики Ranking.kz, передает Kazakhstan Today.

В марте текущего года министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил на заседании правительства, что по итогам 2 месяцев рост ВВП страны составил 3,5%, то есть ускорился по сравнению с январем, когда прирост достигал лишь 2,9%.

Напомним, по предварительным итогам 2018 года ВВП РК достиг рекордных 58,8 трлн тенге. Реальный рост ВВП составил 4,1%, как и в 2017 году. Увеличение было обеспечено положительной динамикой практически во всех секторах экономики. Ранее, в кризисные и посткризисные 2015–2016 годы, показатель составлял всего 1,2–1,1%.

Позитивные показатели прошлого года обеспечены, в том числе, значительным ростом роли Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" в экономике РК. Так, доля группы компаний фонда от ВВП составила в 2018 году (данные за три квартала 2018 года) уже 7,5%, против 5,5% годом ранее.

Среди портфельных компаний группы только АО "КазМунайГаз" обеспечило 4,69% от ВВП. Для сравнения: по итогам 2017 доля компании в ВВП составляла 3,17%. Еще 1,11% обеспечила национальная компания "Казакстан Темір Жолы" (против 0,97% годом ранее).

В целом в 2018 году, по информации фонда, доля "Самрук-Казына" и группы портфельных компаний в экономике Республики Казахстан выросла по сравнению с 2017 годом в 1,2 раза и составила 4 трлн тенге.

По итогам текущего года Министерство национальной экономики прогнозирует, что рост ВВП составит 3,8%. В целом прогнозы Министерства нацэкономики поддерживают и международные институты развития. Так, по прогнозам Европейского банка реконструкции и развития рост реального ВВП в Казахстане в 2019–2020 годах сложится на уровне 3,5–4%. Также в конце прошлого года Хулио Ревилла, ведущий экономист Всемирного банка по Центральной Азии, спрогнозировал, что рост ВВП снизится до 3,5% в 2019 году, а в среднесрочной перспективе после 2019 года составит 3,2%.

Впрочем, премьер-министр РК Аскар Мамин уверен, что у казахстанской экономики есть резервы для большего роста в текущем году. Он потребовал от своего кабинета министров обеспечить рост ВВП в 2019 году на уровне не менее 5%.

Напомним, в апреле 2018 была одобрена новая Стратегия развития фонда на 2018–2028 годы. Согласно этой стратегии, одной из ключевых целей и мандатов фонда является эффективное управление портфельными компаниями и выравнивание их показателей деятельности с показателями мировых компаний-аналогов.

Фонд уверенно придерживается заданных целей. Так, рост доходности (ROE) составил в 2018 году уже 8%, против 6,5% в 2017-м. Это соответствует темпам роста таких международных инвестиционных фондов национального благосостояния, как, например, Temasek Holdings (Сингапур) и Future Fund (Австралия).

По итогам прошлого года доход от основной деятельности фонда вырос к уровню 2017 года на 35% и составил более 8,5 трлн тенге. Объем чистой прибыли возрос на 83% и превысил 1,1 трлн тенге.

Объем выплаченных фондом налогов в бюджет РК вырос на 38,8% за год и составил более 1 трлн тенге.

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