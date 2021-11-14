Проекты на $3,6 млрд из инвестпортфеля Всемирного банка реализуются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде и принял участие в дискуссионной сессии Всемирного банка и правительства РК по вопросам привлечения инвестиций в модернизацию базовых сфер экономики для достижения целей углеродной нейтральности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На протяжении трех десятилетий сотрудничества Казахстана со Всемирным банком реализовано свыше 55 проектов на общую сумму более $8 млрд в таких сферах, как финансы, инфраструктура, ЖКХ, энергетика, малый и средний бизнес, АПК и IT-сектор. Из текущего инвестиционного портфеля Всемирного Банка в Казахстане в настоящее время реализуются 13 проектов на общую сумму $3,6 млрд", - сказал Мамин.
Глава правительства подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества со Всемирным банком по внедрению в РК модели "зеленой" экономики и обеспечения устойчивого роста.
Группа Всемирного банка является крупнейшей в мире многосторонней организацией, финансирующей меры по борьбе с изменением климата в развивающихся странах", - отметили в пресс-службе правительства.
Участники встречи рассмотрели модели и факторы, влияющие на привлечение "зеленых" инвестиций и формирование новых источников роста в сферах энергетики, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, ИКТ, инжиниринговых услуг, транспорта и др. Обсужден международный опыт государственного и частного секторов в развитии инфраструктуры и технологий с низким уровнем выбросов.