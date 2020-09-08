Обрабатывающая отрасль РК выросла на 3,8% за семь месяцев

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Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в ходе брифинга на площадке пресс-центра правительства сообщил о росте обрабатывающей промышленности страны на 3,8% за семь месяцев текущего года, передает Kazakhstan Today.

По словам Скляра, основной акцент на обрабатывающий сектор в рамках программ индустриализации является правильным. Это подтверждается достигнутыми показателями.

Даже в такой сложной ситуации с пандемией в мире и Казахстане, за 7 месяцев 2020 года отрасль показала рост в 3,8%. Особенно выросли такие отрасли как фармацевтика - на 23,2%, машиностроение - на 13,9%, легкая промышленность - на 7,3%", - проинформировал Скляр.

Глава государства в послании поручил увеличить объемы производства в обрабатывающей промышленности как минимум в 1,5 раза за пять лет. Для достижения данной цели будут приняты меры по развитию индустриального потенциала обрабатывающей промышленности на внутреннем рынке с поэтапным наращиванием конкурентных преимуществ и экспортных возможностей на внешних рынках.

До конца года будет разработан механизм взаимовыгодного сотрудничества отечественных предприятий по производству металлов и их переработчиков для производства продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Для придания системности в проводимой работе с сохранением институциональных основ, начата работа по Законопроекту "О промышленной политике". В настоящее время проект закона разработан и проходит обсуждение с бизнес-сообществом, отраслевыми ассоциациями и промышленными предприятиями.

В законопроекте учтены меры по расширению инструментов поддержки, по осуществлению гарантированного закупа со стороны государственного, квазигосударственного секторов и недропользователей.

Скляр также сообщил, что в 2020 году будет открыто движение на 4 тыс. километрах автодорог республиканской сети, доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 90%.

До 2025 года все 100% (24 тыс. километров) республиканской сети автодорог будет восстановлены и реконструированы, а также будет завершено создание сервисной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

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