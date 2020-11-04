Порядка 400 млрд тенге инвестиций направлено в основной капитал Туркестана с момента получения статуса областного центра

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен новый Генеральный план развития города Туркестана, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства отметил, что в целях обеспечения нового развития Туркестана, его дальнейшего процветания с сохранением исторических ценностей, в сентябре 2018 года была одобрена Концепция генерального плана развития города. В кратчайшие сроки была проделана большая работа. Интенсивно велось строительство историко-архитектурного, административно-делового центров, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилой зоны. Со дня передислокации областного центра в Туркестан в основной капитал города направлено порядка 400 млрд тенге инвестиций.

Согласно новому генеральному плану территория города увеличилась почти на 3 тыс. гектаров. Численность населения выросла с 165 тыс. до 176 тыс. человек, к 2025 году она прогнозируется около 250 тыс., а к 2035 - 350 тыс. человек.

Глава правительства отметил, что новый Генеральный план развития Туркестана учитывает все потребности активно растущего города и позволит создать полноценную комфортную среду для его жителей и гостей. План согласован с исполнительными органами города и Туркестанской области, а также центральными госорганами. Разработаны все детальные схемы развития городской инфраструктуры. Премьер-министр поручил реализовать все намеченные проекты утвержденного плана, сообщает пресс-служба главы правительства

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