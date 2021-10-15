Более чем на 40% сократились инвестиции в сферу госуправления и обороны

НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - За январь-август 2021 года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения составили 26,9 млрд тенге - на 40,6% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальное сокращение объемов капвложений в секторе составило 42,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации аналитиков Finprom.kz, в аналогичном периоде 2020 года инвестиции в отрасли составляли 45,2 млрд тенге, рост - в 2,4 раза за год.

Согласно анализу, в региональном разрезе наибольший объем инвестиций в секторе пришелся на Атыраускую область: 5,1 млрд тенге, плюс 55,4% за год. На второй и третьей строчке расположились Нур-Султан (4,6 млрд тенге) и Туркестанская область (4,3 млрд тенге). На ТОП-3 регионов пришлось 52,2% всего объема инвестированных средств.

Наибольший рост инвестиций наблюдается в Северо-Казахстанкой области (сразу в 97 раз за год - до 748,2 млн тенге). Наибольшее сокращение - в Западно-Казахстанкой области (на 85,8% за год - до 138,5 млн тенге).

Основная часть вложений в текущем году была обеспечена за счет местных бюджетов: 19,4 млрд тенге - на 40,8% меньше, чем годом ранее. Еще 6,4 млрд тенге инвестиций в сектор направлено из республиканского бюджета (минус 43,8% за год). Собственные средстваи составили 1,1 млрд тенге.



