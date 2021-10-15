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Более чем на 40% сократились инвестиции в сферу госуправления и обороны

14.10.2021, 09:54 47224
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - За январь-август 2021 года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения составили 26,9 млрд тенге - на 40,6% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальное сокращение объемов капвложений в секторе составило 42,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации аналитиков Finprom.kz, в аналогичном периоде 2020 года инвестиции в отрасли составляли 45,2 млрд тенге, рост - в 2,4 раза за год.
 
Согласно анализу, в региональном разрезе наибольший объем инвестиций в секторе пришелся на Атыраускую область: 5,1 млрд тенге, плюс 55,4% за год. На второй и третьей строчке расположились Нур-Султан (4,6 млрд тенге) и Туркестанская область (4,3 млрд тенге). На ТОП-3 регионов пришлось 52,2% всего объема инвестированных средств.
 
Наибольший рост инвестиций наблюдается в Северо-Казахстанкой области (сразу в 97 раз за год - до 748,2 млн тенге). Наибольшее сокращение - в Западно-Казахстанкой области (на 85,8% за год - до 138,5 млн тенге).
 
Основная часть вложений в текущем году была обеспечена за счет местных бюджетов: 19,4 млрд тенге - на 40,8% меньше, чем годом ранее. Еще 6,4 млрд тенге инвестиций в сектор направлено из республиканского бюджета (минус 43,8% за год). Собственные средстваи составили 1,1 млрд тенге.

 

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новости по теме

    Президент Казахстана отметил дефицит крупных совместных инвестиционных проектов в ЕАЭС

    14.10.2021, 19:06 36424
    НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭК) отметил дефицит крупных совместных инвестиционных проектов в ЕАЭС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Как отметил глава Казахстана, традиционно промышленной кооперации уделяется большое внимание.
     

    Мы активно продвигаем ее в рамках союза. Сторонами одобрен проект плана мероприятий по реализации программного документа основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года. Системно сотрудничаем в этом направлении с Российской Федерацией. Только за последние два года реализовали ряд крупных промышленных проектов, в частности, завод по производству смазочных материалов совместно с "Лукойлом", два проекта по производству автомобильных комплектующих совместно с КамАЗом, завод по производству шин совместно с Татнефть и ряд других важных проектов", - проинформировал Токаев.

     
    Однако, по его словам, потенциал промышленного сотрудничества с другими странами союза еще не раскрыт.
     

    Имеется дефицит крупных и актуальных инвестиционных проектов. Считаю правильным поручить правительствам усилить данный вектор интеграционного взаимодействия", - заключил президент РК.

     
     

    Токаев отметил важность развития потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов в рамках ЕАЭС

    14.10.2021, 18:58 41581
    НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отметил важность развития потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Важно развивать потенциал транспортных артерий и логистических хабов. Сопряжение ЕАЭС с инициативой "Одного пояса и пути" и формирование современной логистической инфраструктуры значительно усилят экономическое влияние союза на мировые товарные потоки", - сказал президент РК. 

     
    Он отметил, что государствами союза уже сформирован пакет инфраструктурных и транспортных проектов.
     

    Важно не только ускорить их реализацию, но и создавать привлекательный тариф на ценовые условия для обслуживания трансграничных товарных потоков. Как и ранее призываю наши транспортные ведомства к более тесному сотрудничеству. Кроме того, считаю, что комиссия совместно со всеми государствами могла бы сделать комплексный обзор транспортных коридоров, барьеров, узких горлышек и предложить конкретные меры по их устранению", - заключил Токаев.

     
     

    Токаев призвал ЕЭК ускорить переговоры по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами

    14.10.2021, 18:18 47143
    НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) призвал Евразийскую экономическую комиссию ускорить переговорные процессы по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    С учетом постепенного нивелирования последствий пандемии сотрудничество с третьими странами и союзами становится особенно важным. Вместе с тем переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с Израилем, Египтом, Индией продолжаются около 5-6 лет, а рынки Индонезии и Монголии изучаются более 2 лет. Думаю, комиссия могла бы ускорить переговорные процессы, подготовить предложения по торговому сотрудничеству с другими странами. Понятно, что некоторое замедление этой работы было связано с пандемией, но постепенно, выходя из этой сложной ситуации, полагаю, что переговорный процесс можно было бы ускорить", - сказал президент РК. 

     
    Он отметил, что также важно активно наращивать сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества. "Первый и крайне важный шаг в этом направлении уже сделан. В сентябре текущего года между Евразийским экономическим союзом и ШОС подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Теперь уже нужно направить работу в практическое русло", - сказал Токаев. 
     

    Было бы практически интересно проработать подходы к взаимодействию с новым торговым объединением - Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством (ВРЭП). Я напомню, что соглашение о создании ВРЭП было подписано 15 ноября 2020 года в Ханое. Оно предусматривает создание "зоны свободной торговли плюс". То есть плюс обозначает, что данная организация открыта к сотрудничеству с другими странами и она охватывает 10 государств (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также 5 государств, с которыми у АСЕАН уже подписаны соглашения о свободной торговле (Австралия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония). Предпосылки к достижению положительного результата имеются, так как соглашение о зоне свободной торговли уже подписаны нами с двумя его членами - Сингапуром и Вьетнамом", - заключил он.


     

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