В Карагандинской области реализуются 40 проектов на 2 трлн тенге

КАРАГАНДА. 21 МАЯ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал о точках роста экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году будут запущены 14 новых производств общей стоимостью свыше 285 млрд тенге. Работой обеспечат не менее 2,5 тыс. человек. В мае введена в эксплуатацию новая обогатительная фабрика компании QazCarbon. Предприятие производит высококачественный уголь с низкой зольностью. Идут пусконаладочные работы на новой обогатительной фабрике Жайремского ГОКа. В июне компания приступит к производственной программе. В Балхаше планируется запуск солнечной электростанции мощностью 50 МВт, а в целом за два года выработка "зелёной" электроэнергии в регионе выросла на 77%", - сообщил аким области.

Женис Касымбек отметил перспективы развития новой индустриальной зоны в Сарани, на территории бывшего завода РТИ. В апреле здесь началось строительство шинного завода с участием российской компании "Татнефть". Выпуск первой партии продукции планируется к концу 2022 года. Автобусный завод "КазТехна", который начал работать в декабре 2020 года, в июне должен выйти на второй этап - мелкоузловую сборку.

В целом сейчас в регионе одновременно реализуются 40 проектов на 2 трлн тенге", - сказал Женис Касымбек.

По его словам, на этот год поставлена задача привлечь в развитие экономики не менее 810 млрд тенге инвестиций. Более 80% этого объёма - частные средства. За четыре месяца результат составил свыше 211 млрд тенге.

За этот период в области произведено промышленной продукции на 1349,9 млрд тенге. В обрабатывающей промышленности отмечен рост на 3,6%. Увеличилось производство стали и меди.

Глава региона назвал отрасли с наиболее высокими темпами роста. Это лёгкая промышленность, стройиндустрия, фармацевтика, производство резиновых и пластмассовых изделий, химическая промышленность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства