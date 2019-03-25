Караганда. 21 ноября. Kazakhstan Today - 41 проект стоимостью 31,7 млрд тенге реализуют в агропромышленной сфере в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.





В сфере АПК реализуется 41 инвестиционный проект общей стоимостью 31,7 млрд тенге, с созданием 804 рабочих мест. Из них 27 проектов с созданием 407 рабочих мест на сумму 8,1 млрд тенге будут введены в эксплуатацию в текущем году", - сообщили в управлении сельского хозяйства Карагандинской области.





По данным управления сельского хозяйства, за 9 месяцев текущего года введены в эксплуатацию 7 инвестиционных проектов. В их числе - проект ТОО "Евразия Инвест ЛТД" по увеличению производства продукции сухого порошка из натурального кобыльего молока. Завод стоимостью 91 млн тенге расположен в Осакаровском районе, при расширении производства создано восемь новых рабочих мест. Мощность завода составляет 20 тонн сухого молока в год.





Между тем компания намерена в дальнейшем нарастить объем производства в 10 раз - до 200 тонн в год: 100 тонн сухого молока и 100 тонн детского питания. С этой целью создается якорный кооператив по заготовке сырья, который будет собирать до 2 млн литров молока от населения. В результате проект позволит создать дополнительные рабочие места и обеспечить доход населению.





Кроме того, в Каркаралинском районе создано племенное хозяйство КРС Аулиекольской породы на 300 голов стоимостью 100 млн тенге, в Осакаровском районе запущены новое картофелехранилище на 15 000 тонн стоимостью 120 млн тенге и молочно-товарная ферма стоимостью 150 млн тенге.





А в Жезказгане ТОО "Корпорация Казахмыс" запустило проект по организации общественных огородов для выращивания картофеля. В проект вложено 15 млн тенге, в результате создано 15 новых рабочих мест.





Что касается господдержки, только в текущем году сельхозпроизводители области получат 15,3 млрд тенге в виде субсидий, а через институты развития холдинга "КазАгро" выделены льготные кредиты на сумму 12,5 млрд тенге, в том числе на развитие массового предпринимательства на селе - 4,2 млрд тенге.





За 9 месяцев текущего года государственная поддержка отраслей АПК составила 8,8 млрд тенге, в том числе в области растениеводства - 1,4 млрд тенге, животноводства - 3,4 млрд тенге, инвестиций и переработки - 3,9 млрд тенге, заключили в сельхозуправлении.





Отметим, глава государства в своем Послании отмечал, что аграрная политика в Казахстане должна быть направлена на кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции. По его словам, внедрение новых технологий и бизнес-моделей, повышение наукоемкости АПК усиливают необходимость кооперации хозяйств.





Президент Казахстана поручил в течение пяти лет увеличить производительность труда в АПК и экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза.





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