Заявления на выплату 42 500 тенге приходили от выехавших за рубеж, находящихся в колониях и от имени умерших - МТСЗН

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов на брифинге в СЦК подвел итоги назначения выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения (далее - ЧП) в размере 42 500 тенге, передает Kazakhstan Today.

Сарбасов рассказал об алгоритме пересмотра заявлений на данную выплату, по которым не принято решение о назначении, и разъяснил нормы законодательства, регулирующие вопросы осуществления трудовой деятельности в условиях ограничительных мер.

Мы максимально упростили процедуру подачи заявлений. Для этого были реализованы различные технические решения: веб-портал 42500.enbek.kz, веб-портал "электронного правительства", 18 Telegram-ботов, без заявления (проактивно) при наличии регистрации номера мобильного телефона. Для снижения рисков скопления людей в банках реализована возможность подачи заявления без предоставления банковских реквизитов, банками приняты меры по бесконтактному открытию счетов. Все эти меры позволили максимально ускорить процедуру подачи и рассмотрения заявлений. Всего подали заявление 8 млн человек, из которых выплата назначена 4,6 млн человек. В связи с прекращением действия режима ЧП с 11 мая 2020 года завершен прием новых заявлений", - сказал Акмади Сарбасов.

Я хотел бы еще раз напомнить, о чем мы всегда говорили: основным критерием для назначения социальной выплаты наемным работникам является факт нахождения в отпуске без сохранения заработной платы и стаж участия в системе социального страхования, для других категорий - потеря полного дохода в период ЧП и стаж участия в системе социального страхования, а для граждан, работающих по договорам ГПХ, - наличие пенсионных взносов", - подчеркнул вице-министр.

При проверке данных заявителей через информационные системы МТСЗН и других государственных органов были выявлены случаи несоответствия отдельных ИП и наемных работников вышеуказанным критериям, в связи с чем им было отказано в выплате социального пособия.

Прежде всего отказы были произведены в связи с: отсутствием пенсионных взносов и социальных отчислений; увеличением пенсионных взносов и социальных отчислений в период ЧП (в апреле); неподтверждением потери дохода у ИП; наличием двойного дохода; работодатель, указанный в заявлении, не соответствует плательщику пенсионных взносов и социальных отчислений. Также были отказы и по статусу заявителей, включая: наличие статуса безработного; фиктивные заявления за умерших людей; заявления от людей, выехавших за рубеж; заявления от находящихся в местах лишения свободы; заявления от работников госсектора, квазигоссектора, БВУ и других предприятий, работавших во время ЧП; заявления от активных получателей пенсии и пособий", - уточнили в пресс-службе МТСЗН.

Как отметил Сарбасов, в связи с обращениями отдельных граждан, которым не назначили выплату 42 500 тенге, Министерством труда и социальной защиты населения выработан алгоритм пересмотра таких заявлений.

Для повторного пересмотра заявлений на назначение соцвыплаты 42 500 тенге, по которым ранее принято решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление с приложением подтверждающих документов в районный (городской) штаб", - добавил Сарбасов.

Заявление подается:

- работодателем - за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где введен карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты;

- самостоятельно - индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, плательщиками ЕСП, лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера (далее - ГПХ), по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

После рассмотрения предоставленных документов районный (городской) штаб выносит заключение о наличии или отсутствии права на назначение соцвыплаты. Положительное заключение передается в отделение НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", которое формирует "электронный макет дела заявителя" и передает данные в филиал ГФСС. Филиал ГФСС принимает решение о назначении или отказе в назначении социальной выплаты. В случае несогласия с заключением районного (городского) штаба или решением филиала ГФСС заявитель обращается с подтверждающими документами в областной (городской) штаб через рабочий орган районного (городского) штаба, после чего процедура пересмотра повторяется. С учетом требований карантина в целях недопущения массового скопления людей заявления будут рассматриваться до 1 декабря 2020 года", - пояснил вице-министр.

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