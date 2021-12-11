Почти 45% казахстанских предпринимателей намерены поднять цены на свою продукцию

Сильнее всего на это повлияло ухудшение стабильности работы бизнеса и усиление влияния колебаний цен на бизнес. Если говорить о факторах за пределами проекта, на восприятие бизнес-климата повлияло ухудшение эпидемиологической обстановки в стране и ужесточение карантинных ограничений", - говорится в аналитическом обзоре экономической ситуации в РК, который опубликовала "Бежевая книга Казахстана".
В частности, в обзоре говорится, что 44,7% предпринимателей планируют повышать цены на свою продукцию, 50,1% намерены оставить цены без изменений, и лишь 5,2% планируют понизить цены. При этом предприниматель планирует повышать отпускные цены, если доступны рынки сбыта, а влияние тарифов монополий отрицательное.
Кроме того, большинство предпринимателей негативно оценили рынки сбыта.
Так, в 3-м квартале 2021 года доля экспортеров незначительно выросла. Но еще сильнее выросла доля респондентов, реализующих свою продукцию внутри региона, говорится в отчете. 28,6% респондентов испытывают проблемы с реализацией продукции. 75% респондентов заявили, что их бизнес ограничивается своим регионом.
Также в 3-м квартале заметно выросла доля респондентов с высокой потребностью в инвестициях. Об этом заявили 39,5% предпринимателей.