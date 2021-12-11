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Почти 45% казахстанских предпринимателей намерены поднять цены на свою продукцию

10.12.2021, 14:01 95905
Почти 45% казахстанских предпринимателей намерены поднять цены на свою продукцию
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - В 3-м квартале 2021 года восприятие отечественными предпринимателями бизнес-климата в стране ухудшилось, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сильнее всего на это повлияло ухудшение стабильности работы бизнеса и усиление влияния колебаний цен на бизнес. Если говорить о факторах за пределами проекта, на восприятие бизнес-климата повлияло ухудшение эпидемиологической обстановки в стране и ужесточение карантинных ограничений", - говорится в аналитическом обзоре экономической ситуации в РК, который опубликовала "Бежевая книга Казахстана".

 
В частности, в обзоре говорится, что 44,7% предпринимателей планируют повышать цены на свою продукцию, 50,1% намерены оставить цены без изменений, и лишь 5,2% планируют понизить цены. При этом предприниматель планирует повышать отпускные цены, если доступны рынки сбыта, а влияние тарифов монополий отрицательное.
 
Кроме того, большинство предпринимателей негативно оценили рынки сбыта. 
 
Так, в 3-м квартале 2021 года доля экспортеров незначительно выросла. Но еще сильнее выросла доля респондентов, реализующих свою продукцию внутри региона, говорится в отчете. 28,6% респондентов испытывают проблемы с реализацией продукции. 75% респондентов заявили, что их бизнес ограничивается своим регионом.
 
Также в 3-м квартале заметно выросла доля респондентов с высокой потребностью в инвестициях. Об этом заявили 39,5% предпринимателей. 
 

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Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара в 2022 году

10.12.2021, 21:17 25543
Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара в 2022 году
Фото: fishki.net
МОСКВА. 10 ДЕКАБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение по стабилизации рынка сахара ЕАЭС в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период по 31 августа 2022 года. От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 60 тысяч тонн, в Беларусь - в объеме не более 100 тысяч тонн, в Казахстан - в объеме не более 250 тысяч тонн, в Кыргызстан - в объеме не более 70 тысяч тонн, в Россию - в объеме не более 300 тысяч тонн, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 

Сахар является социально значимым продовольственным товаром, и рост цен на него может отразиться на других продуктов питания. Согласно прогнозному балансу производства и потребления сахаросодержащей продукции, в ЕАЭС в предстоящий период возможно возникновение дефицита, в связи с чем и была принята новая мера таможенно-тарифного регулирования", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

 
Коллегия ЕЭК совместно с государствами Союза будет осуществлять мониторинг мировых и средних контрактных цен и фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объем реализации на внутреннем рынке стран ЕАЭС. Результаты будут доложены Совету Комиссии за апрель 2022 года. При этом мониторинге ввоз с освобождением от уплаты таможенной пошлины может быть изменен на снижение уровня пошлины, установленной в соответствии с ЕТТ ЕАЭС.
 
Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
 

В Северо-Казахстанской области производят биоэтанол

10.12.2021, 19:29 41716
В Северо-Казахстанской области производят биоэтанол
Фото: biooperations.com
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - На заводе Bio Operations в Северо-Казахстанской области в текущем году произведено порядка 4 тыс. тонн биоэтанола, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Биоэтанол работает. В этом году порядка 4 тыс. тонн произведено. На будущий год будет больше. У нас три вида продукции производится. Это глубокая переработка зерна, крахмал, клейковина. Порядка 6 тыс. тонн клейковины и свыше 10 тыс. крахмала. На будущее конечно же объемы будут больше. Мы планировали производить до 20 тыс. тонн биоэтанола", - сообщил на брифинге в СЦК аким региона Кумар Аксакалов.

 
Аким пояснил, что биоэтанол - это продукт, который добавляется в горюче-смазочные материалы, тем самым увеличивается октановое число и уменьшается количество выбросов в атмосферу. 
 

Сейчас наши нефтехимические заводы применяют метанол. Мы предлагаем вместо метанола применять биоэтанол, который существенно снизит выбросы в экологию. Решение этого вопроса - это наш вклад в целом в климатические проблемы, которые сейчас активно обсуждаются во всем мире. Применение биоэтанола сегодня законодательно утверждено во многих странах", - сказал Кумар Аксакалов.

 
Ранее сообщалось, что в РК в 2019 году были введены новые мощности по переработке растениеводческой продукции, на 450 тыс. тонн переработки сырья. Появились новые направления переработки сельхозпродукции, такие как глубокая переработка пшеницы для получения крахмала, глютена, кормопродуктов и биоэтанола. 
 

Президент Кыргызстана предложил странам ЕАЭС активнее пользоваться нацвалютой во взаиморасчетах

10.12.2021, 18:06 56107
БИШКЕК. 10 ДЕКАБРЯ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил странам-членам ЕАЭС активнее пользоваться национальной валютой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров считает, что одним из обстоятельств, усиливающих влияние кризиса на экономики государств-членов ЕАЭС продолжает оставаться использование иностранной валюты во взаиморасчетах. 
 

В условиях роста влияния внешних инфляционных факторов и в целях повышения конкурентоспособности наших экономик необходимо активнее использовать в расчетах национальную валюту. В связи с этим комиссии необходимо совместно с правительствами наших стран подготовить конкретные предложения по данному вопросу", - сказал глава Кыргызстана.

 
 

"Росатом" готов построить АЭС в Казахстане

10.12.2021, 16:38 67663
"Росатом" готов построить АЭС в Казахстане
Фото: gp.by
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Российская госкорпорация "Росатом" готова построить АЭС в Казахстане. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Российская госкорпорация "Росатом" готова взяться за это дело. У нее огромный опыт строительства атомных электростанций. Строятся они в Беларуси, Турции, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае, Финляндии, Египте. Думаю, что Казахстан не прогадает, если выберет в качестве подрядчика и строительства этой электростанции Росатом", - сообщил Алексей Бородавкин в интервью "Хабар 24".

 
Напомним, атомная энергетика набирает все большую популярность: в настоящее время АЭС обеспечивают около 10% мировой электроэнергии. Казахстан планирует построить атомную электростанцию. Минэнерго Казахстана приступило к изучению возможной локации, технологии и мощности будущей АЭС. 
 
10 ноября 2021 года в Усть-Каменогорске было запущено производство топлива для АЭС
 

Нацбанк: Казахстанцы ожидают роста цен в следующем году

10.12.2021, 14:51 89830
Нацбанк: Казахстанцы ожидают роста цен в следующем году
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Большинство казахстанцев ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев. Об этом сообщили в Национальном банке Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в ноябре 2021 года повысилась и составила 10,8% (10,3% в октябре). Наибольшая доля респондентов ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев - 35% (33% в октябре), что стало максимальным значением в истории опроса населения", - сообщил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Денис Чернявский.

 
Чернявский отметил, что результаты ноябрьского опроса показывают, второй месяц подряд продолжается обновление исторических максимумов в качественных оценках инфляционных ожиданий.
 

Большая часть домашних хозяйств ожидает ускорения темпов роста цен в ближайшие 12 месяцев. Восприятие текущей инфляции также сохраняется на высоком уровне, в частности из-за удорожания продуктов питания и энергоресурсов. Большая часть опрошенных (74%) продолжает отмечать сильный рост цен за прошедшие 12 месяцев. Потребительские настроения в ноябре в целом снизились. Наряду с этим продолжилось ухудшение ожиданий по будущим доходам и, в целом, краткосрочных и долгосрочных перспектив развития экономики страны. С точки зрения расходной части - большинство опрошенных по-прежнему выражают сдержанность в отношении крупных покупок: только 19% респондентов готовы к крупным расходам. Большинство опрошенных (35% в ноябре, 32% в октябре) продолжают оценивать текущее время как неблагоприятное для формирования сбережений", - сообщил Денис Чернявский.

 
 

Товарооборот между Казахстаном и Россией по итогам года достигнет $23 млрд

10.12.2021, 14:36 72496
Товарооборот между Казахстаном и Россией по итогам года достигнет $23 млрд
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - В 2021 году товарооборот между Казахстаном и Россией может достичь $23 млрд, сообщил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В интервью на телеканале "Хабар 24" Алексей Бородавкин рассказал о торгово-экономических отношениях РК и РФ.
 

Наш торговый оборот, судя по всему, будет рекордным и достигнет $23 млрд. Это очень значительная сумма", - сказал Бородавкин.

 

Что касается накопленных инвестиций России в Казахстан, то, если считать их по принципу от российской компании в Казахстан, они будут достигать где-то порядка $43 млрд. Это очень значительная сумма. Причем это дорога с двусторонним движением, потому что и Казахстан вкладывает в РФ", - отметил посол.

 
По его словам, $8,5 млрд будут вложены в разработку медного месторождения на российской Чукотке. Этим проектом займется казахстанская компания KAZ Minerals.
 

Мы очень удовлетворены, что наша интеграция вышла на качественно новый уровень. Суть его заключается в том, что наши предприятия с казахстанскими создают совместные производственные цепочки. Когда отдельные узлы готовых изделий производятся в Казахстане или в России, а сборка ведется либо в нашей стране, либо в Казахстане", - отметил Бородавкин.

 

Досаев рассказал о внедрении цифрового тенге

09.12.2021, 15:04 311149
Досаев рассказал о внедрении цифрового тенге
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ -Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал о внедрении цифрового тенге. Об этом сообщил в пресс-службе премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По поручению главы государства Национальный банк до 1 июля 2022 года разработает модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. В декабре 2022 года будет выработано итоговое решение о необходимости внедрения цифрового тенге", - сказал Досаев.

 
По его словам, Национальный банк активно реализует программу развития цифровой инфраструктуры финансового сектора и внедрения финансовых инноваций. Одной из ключевых инициатив текущего года является пилотный проект по внедрению национальной цифровой валюты - цифрового тенге. 
 
Проект реализуется совместно с участниками финансового рынка и международными партнерами. Сегодня в мире изучением вопроса выпуска и оборота национальных цифровых валют активно занимаются 63 Центральных банка. Фокусом исследований Национального банка в 2021 году стали аспекты розничной цифровой валюты центрального банка. В настоящее время завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге, проведена серия обсуждений с участниками рынка и международными организациями, промежуточные результаты пилотного проекта презентованы на IX Конгрессе финансистов Казахстана. 15 декабря 2021 года будет опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта. 
 
 

Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года

09.12.2021, 11:24 440209
Министерства не освоили 66 млрд бюджетных средств с начала года
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства назвал министерства и регионы, лидирующие по неосвоению бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы Минфина, расходы государственного бюджета исполнены на 97,5%, республиканского - на 99,4%, местных бюджетов - на 95,8%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 13 трлн тенге. Неисполнение составило 81 млрд тенге, из них 15 млрд - экономия. Не освоено 66 млрд тенге. 
 

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства и внутренних дел", - проинформировал он.

 
Жамаубаев перечислил основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур; необходимость внесения изменений в планы финансирования.
 

Расходы местных бюджетов составили 8 трлн тенге. Не исполнено - 327 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге. На 1 декабря им выделено 2 трлн 157 млрд тенге. Из них освоено 94,2%. Не исполнено - 124 млрд тенге, в том числе экономия - 21 млрд тенге", - сообщил спикер.

 
Он добавил, что наибольшее неосвоение сложилось в Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в Нур-Султане и Алматы.
 

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