На продукты питания казахстанские семьи тратят 46% своих доходов

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - В Казахстане 50% расходов семей уходит на продовольственные товары, причем 46% - непосредственно на продукты питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Денежные доходы домашних хозяйств РК за год выросли на 15,5% и составили в первом квартале текущего года 777,8 тысячи тенге в среднем на одно домохозяйство. Расходы домохозяйств в свою очередь выросли на 17%, до 754,6 тысячи тенге", - информирует finprom.kz.

По данным аналитиков, отношение расходов домохозяйств к доходам за год выросло с 95,8% до 97%.

То есть в первом квартале 2022 года 97% доходов домохозяйств было направлено на потребительские расходы, материальную помощь родственникам и знакомым, алименты, а также на налоги, платежи и другие выплаты", - пояснили эксперты.

Отмечается, что среди регионов РК самые высокие расходы в первом квартале 2022 года наблюдались у домохозяйств Алматы (935,9 тысячи тенге), следом идут Кызылординская (881 тысяча тенге в среднем на одно домохозяйство) и Карагандинская (862,3 тысячи тенге) области.

В трех регионах РК расходы домохозяйств превысили доходы: в Туркестанской (на 15%) и Алматинской (на 14,8%) областях, а также в Алматы (на 11,2%).

В структуре расходов домашних хозяйств в первом квартале 2022 года почти 92% составили потребительские расходы - 693,2 тысячи тенге. Из них около половины, или 377,4 тысячи тенге, пришлось на продовольственные товары, 182,6 тысячи тенге - на непродовольственные товары и 133,1 тысячи тенге - на платные услуги", - проинформировали аналитики.

Подчеркивается, что прочие расходы выросли на 25,5%, но составили при этом лишь 61,4 тысячи тенге в среднем на домохозяйство.

Существенная часть расходов домохозяйств РК приходится на продукты питания и безалкогольные напитки: 349,2 тысячи тенге, плюс 12,9% за год. Это 46,3% от всех расходов и 92,5% от расходов на продовольственные товары.

Заметим: темпы роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки ускорились. Так, по итогам первого квартала текущего года показатель составлял 11,9% против 11,2% в первом квартале предыдущего года", - добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что партия AMANAT дала ряд рекомендаций по недопущению роста цен на продукты.