Жилстройсбербанк обеспечит порядка 4 тыс. казахстанских женщин доступными займами для покупки жилья

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - Жилстройсбербанк (ЖССБ) обеспечит порядка 4000 казахстанских женщин доступными займами для покупки жилья, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане стартует проект по продвижению гендерного равенства в жилищном финансировании. Для этих целей Азиатский банк развития (АБР) предоставит Жилстройсбербанку (дочерняя организация холдинга "Байтерек") заем в размере 38 млрд тенге (100 млн долларов США).

Накануне соответствующее соглашение подписали Генеральный директор по странам Центральной и Западной Азии АБР Вернер Липах и председатель правления ЖССБ Ляззат Ибрагимова.

"В Казахстане проживает 9,1 млн женщин. Из них 4,4 млн входят в число занятых, и половина из них самостоятельно обеспечивают свои семьи. При этом женщины по-прежнему получают заработную плату в среднем на треть меньше, чем мужчины. Более низкий уровень доходов говорит о том, что им труднее мужчин получить доступный заем на покупку своего жилья. Поэтому мы совместно с АБР решили поддержать наших казахстанских женщин, расширить для них доступ к жилищному кредитованию и впервые в Азии запускаем подобный гендерный проект", - пояснила Ляззат Ибрагимова.

Займы для женщин будут выдаваться для покупки как первичного, так и вторичного жилья. Максимальная сумма кредита составит 30 млн тенге. Для его получения женщине достаточно будет иметь минимальный первоначальный взнос в размере 15% при условии, если ее доход будет ниже 200 тысяч тенге и 20% для тех, чей доход составит более 200 тысяч тенге.

По статистике, более 60 000 заемщиков ЖССБ - женщины, из которых 64% живут за пределами двух крупнейших городов страны - Нур-Султана и Алматы. Поэтому новая гендерная программа на 60% будет охватывать именно женщин из регионов и сельской местности.

В дополнение к выделенному для ЖССБ займу, АБР также предоставит грант технической помощи в размере 620 000 долларов США для усиления операционных возможностей, качества и охвата ЖССБ в отношении женского населения с низким и средним уровнем дохода в Казахстане, с акцентом на финансовую инклюзивность и снижение бедности.

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