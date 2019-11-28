Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Пожилое население Казахстана за год увеличилась на 4%, до 1,4 млн человек, передает Kazakhstan Today.

Согласно прогнозам ООН, численность населения в мире будет расти в течение следующих нескольких десятилетий и увеличится с текущих 7,7 млрд до 8,5 млрд человек в 2030 году и до 9,7 млрд - в 2050 году. В Казахстане, по прогнозам, также ожидается рост: население к 2050 году достигнет 24 млн человек. На начало 2019 года в Казахстана проживало 18,4 млн человек - на 1,3% больше по сравнению с предыдущим годом (18,2 млн человек). При этом рост численности населения в стране за последние 10 лет составил 1,5% в год, пишет ranking.kz .

Отмечается, что сейчас в мире проживает 702,9 млн человек старше 65 лет, их доля составляет 9% от общей численности населения (7,7 млрд человек). К 2050 году их численность достигнет 1,5 млрд человек, или 16%. В Казахстане тенденция также заметна: если в 2014 году жители старше 65 лет составляли 6,8% от населения, то на конец 2018 года - 7,5%.

Согласно прогнозным данным, в стране будет наблюдаться увеличение почти в два раза доли пожилых людей от 65 лет и старше, с текущих 7,5% до 14,1% к 2050 году. Стоит отметить, что по возрастной шкале ООН население РК считается старым.

В соответствии с этими трендами также ожидается рост продолжительности жизни в Казахстане. В 2014 году продолжительность жизни составляла 71,44 года, а уже в конце 2018 года значение увеличилось до 73,15 года.

Согласно прогнозам, в Казахстане за период с 2019 по 2050 годы в 2 раза снизится коэффициент потенциальной поддержки, то есть на 1 пенсионера в возрасте 65+ будет приходиться лишь около 3,5 человек трудоспособного возраста, что увеличит нагрузку на последних. На конец 2018 года на 1 пенсионера приходилось 6,8 трудоспособных, а в 2014 году - 7,5. Низкие прогнозные значения этого коэффициента подчеркивают потенциальное влияние процессов старения населения в Казахстане на рынок труда, экономические показатели, а также на увеличение нагрузки на государственный бюджет в части социального и пенсионного обеспечения, с которыми Казахстан может столкнуться в ближайшие десятилетия.

На конец сентября текущего года расходы госбюджета на социальную помощь и соцобеспечение увеличились на 26,6% за год. За последние пять лет - с 2013 по 2018 годы - расходы госбюджета в секторе росли в среднем на 14,3% за год.

Из-за роста нагрузки на трудоспособное население в мире наблюдается глобальный тренд по переходу от пенсионных систем распределительного типа к системам накопительного типа. Их соотношение в 2018 году составило 50 на 50%, при этом в 2008 году на накопительную систему приходилось всего 40%, а в 1998 году - 30%. За последние 20 лет доля активов накопительной системы в совокупных пенсионных активах выросла на 20%.

В Казахстане в настоящее время в совокупной пенсии ещё преобладают выплаты из госбюджета, но с годами будет расти значимость индивидуальных пенсионных накоплений. Актуарные расчёты ЕНПФ показывают, что к 2050 году доля пенсионных выплат из накопительного компонента в совокупных пенсионных выплатах вырастет до 46-60%. Таким образом, обязательные пенсионные накопления в перспективе могут обеспечить основной вклад в совокупный коэффициент замещения, взамен солидарной пенсии из бюджета.

На конец сентября текущего года сумма пенсионных накоплений населения составила уже 10,4 трлн тенге - на 17,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (8,9 трлн тенге). В среднем за последние пять лет (2014-2018 годы) пенсионные накопления растут на 20,3% в год.

По итогам девяти месяцев текущего года было открыто 308,5 тыс. новых индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ. Из них 273,6 тыс. счетов - за счёт обязательных пенсионных взносов, 28,0 тыс. счетов - по обязательным профессиональным пенсионным взносам, 6,9 тыс. счетов - по добровольным пенсионным взносам.

Пенсионные выплаты тем временем составили 154,2 млрд тенге - на 23,2 млрд тенге (или на 17,8%) выше аналогичного показателя прошлого года.

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