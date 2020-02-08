На 4% снизили тариф на водоснабжение в Алматы

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - С 1 февраля в Алматы тариф на водоснабжение для населения снижен на 4%, сообщил руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы Болат Самбетов, передает Kazakhstan Today.

Самбетов напомнил, что ранее был утвержден план на 5 лет по тарифам, в котором указано, что затраты на водоснабжение и водоотведение не будут меняться до конца 2024 года за исключением случаев роста стоимости стратегического товара, которым является электроэнергия, вырабатываемая на станциях, и их транспортировка.

В прошлом году ГКП "Алматы Су" обратилось с заявкой на утверждение предельного уровня тарифа на 2020-2024 годы.

По итогам проведенного анализа c 1 февраля 2020 года департамент снизил тариф на водоснабжение для населения на 4% путем перераспределения части нагрузки на бюджетные организации и юридических лиц", - разъяснил Самбетов.

Он подчеркнул, что тарифы на водоснабжение и водоотведение в Алматы, по сравнению с другими регионами Казахстана, одни из самых низких.

По дешевизне тарифа на воду Алматы находится на 6-м месте, по канализации - на 3-м. При этом с 1 января 2019 года тарифы на воду и канализацию снижены на 10% путем пересмотра и снижения затрат на инвестиционную программу", - добавил Болат Самбетов.

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