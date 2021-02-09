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Казахстан намерен в 4 раза увеличить товарооборот с Египтом

08.02.2021 5347
Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - 5-7 февраля 2021 года в Египте состоялся казахстанско-египетский торгово-инвестиционный бизнес-форум, в котором приняли участие порядка 300 человек, передает Kazakhstan Today.
 
По словам чрезвычайного и полномочного посла РК в Арабской Республике Египет Кайрата Лама Шарифа, обе стороны намерены наращивать сотрудничество по всем направлениям взаимодействия для дальнейшего повышения уровня торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами.
 

Казахстан рассматривает Египет как "ворота" в Африку и готов продвигать экспорт, в том числе при содействии Казахстанско-египетского делового совета и Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Дополнительный импульс для увеличения экспорта казахстанской продукции придаст подписание Соглашения о свободной торговле между странами-членами ЕАЭС и Египтом, что откроет доступ на египетский рынок, население которого свыше 100 млн человек", - отметил посол.

 
По словам спикеров, удорожание продукции и замедление темпов торговли между двумя странами связано с географической отдаленностью государств. Однако, как отметил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, несмотря на это, Казахстан видит потенциал для увеличения товарооборота почти в 4 раза. 
 

В этом контексте отечественные компании могут предложить качественные товары на сумму порядка 300 млн долларов. В целях обеспечения продовольственной безопасности, египетские компании могут размещать свои экспортоориентированные производства в Казахстане. Для этого направления предусмотрено льготное кредитование подобных проектов, страхование экспортных контрактов, возмещение затрат на транспортировку товаров и сервисную поддержку. Кроме того, в ближайшее время Казахстан будет субсидировать процентную ставку для иностранных покупателей отечественной продукции на уровне CIRR. Другими словами, по процентной ставке, устанавливаемой Секретариатом ОЭСР на ежемесячной основе", - сообщил Кайрат Торебаев.

 
Активизация работы в данном направлении связана с предстоящим первым официальным визитом министра иностранных дел Египта в Казахстан и проведением очередных политических и консульских консультаций между двумя странами, отметили в пресс-службе АО "НК "Kazakh Invest".
 
По итогам мероприятия были подписаны ряд экономических документов. 
 
Так, казахстанские и египетские компании договорились о поставке бутилированной воды в объеме 1 млн штук с перспективой увеличения до 3 млн на рынок Египта, выпуске фармацевтических препаратов на базе казахстанского предприятия, а также приобретении месторождения меди на территории Казахстана. 
 

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