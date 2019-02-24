В январе казахстанцы купили 4,3 тысячи легковых автомобилей на сумму почти 40 млрд тенге

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - В январе 2019 года казахстанцы приобрели 4,3 тысячи новых легковых автомобилей на сумму 39,8 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

В течение января официальными дилерами было реализовано 4 309 автомобилей, что на 37,7% выше результата годичной давности. Казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 39,8 млрд тенге ($105,1 млн), что на 63,1% превышает показатель января 2018 года, сообщает союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром".

2304 покупателя (53,5%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов, 2005 автомобилей (46,5%) из числа реализованных по итогам отчетного периода пришлось на импорт", - говорится в сообщении.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам января возглавляет Lada: на территории республики продано 1015 автомобилей российской марки. Сбыт моделей Toyota составил 967 единиц. Третью позицию занял Hyundai с показателем 796 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают KIA (337) и Volkswagen (185). В TOP-10 наиболее успешных марок вошли также Renault (157), Nissan (139), GAZ (134), Lexus (120) и UAZ (84).

В рейтинге легковых моделей лидируют Toyota Camry (506), Lada Granta (402) и Hyundai Tucson (314). Замыкают ТОP-5 моделей Lada Vesta (257) и Lada 4x4 (196).

В первую двадцатку потребительских предпочтений вошли также Hyundai Elantra (193), Toyota Land Cruiser Prado (168), Volkswagen Polo (163), Hyundai Accent (149), KIA Rio (140), Lada Largus (116), Hyundai Creta (111), Toyota Land Cruiser 200 (93), KIA Sportage (89), Toyota Rav4 (87), Toyota Hilux (68), Chevrolet Niva (55), KIA Cerato (54), Renault Duster (5) и Nissan Terrano (50).

Основную активность в приобретении легковых автомобилей по результатам января 2019 года продемонстрировали жители городов Алматы (1198 реализованных автомобиля), Астана (868), Атырау (320), Шымкент (262), Костанай (242), Караганда (219), Актау (179), Усть-Каменогорск (165), Уральск (159) и Павлодар (158).

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