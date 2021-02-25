522 тыс. тенге в месяц: в ЕНПФ озвучили максимальную пенсию

Нур-Султан. 24 февраля. Kazakhstan Today - Максимальная ежемесячная выплата по возрасту из ЕНПФ составила 522 610 тенге, передает Kazakhstan Today.

Сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 25 886 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 522 610 тенге", - сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда.

Отмечается, что по состоянию на 1 февраля 2021 года ЕНПФ осуществил выплаты 167 423 получателям. В целом было осуществлено более 172 тысяч пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат и переводов в страховые организации на общую сумму 73,8 млрд тенге.

В том числе: единовременные пенсионные выплаты - 49,6 млрд тенге; переводы в страховые организации - 9,1 млрд тенге; выплаты по достижению пенсионного возраста - 6,5 млрд тенге; выплаты по наследству - 5,9 млрд тенге; в связи с выездом на ПМЖ - 2,1 млрд тенге; выплаты на погребение - 0,4 млрд тенге; выплаты по инвалидности - 0,2 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.





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