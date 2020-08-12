Бюджет Казахстана недополучил более 540 млрд тенге доходов с начала года

Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - Бюджет Казахстана недополучил более 540 млрд тенге доходов за семь месяцев текущего года. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает Kazakhstan Today.

В государственный бюджет поступило доходов (без учета трансфертов) на сумму 4 трлн 468 млрд тенге, план (4719 млрд тенге) исполнен на 94,7%. В республиканский бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило на сумму 2 трлн 714 млрд тенге, или план исполнен на 83,3%. Неисполнение плана по доходам составило 544 млрд тенге", - проинформировал глава Минфина.

Он уточнил, что основные суммы неисполнения приходятся на НДС и КПН. На неисполнение КПН повлияло падение цен по основным экспортным позициям в среднем на 16,1% (на сырую нефть - 35,8%, цинк - 21,5%, алюминий - 12,7%, феррохром - 8,4% медь - 8,5% и свинец - 9,8%), приведший к снижению поступлений от крупных налогоплательщиков в горнорудном секторе на 120 млрд тенге. Также произошло снижение сумм заявленных авансовых платежей по 830 крупным налогоплательщикам по сравнению с 7 месяцами прошлого года на 184,3 млрд. тенге (на 39,4%). Поступления от БВУ снизились на 30 млрд тенге (на 34,4%).

Вместе с тем за 7 месяцев рост возврата НДС составил 84,4%, или 218,3 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с наличием значительного переходящего дебетового остатка с 2019 года (в сумме 137 млрд тенге). Также уменьшился оборот по реализации по данным ИС "Электронные счета-фактуры" на 12,4%. Основное уменьшение приходится на сферу горнодобывающей промышленности, где обороты упали на 34,4%, или на 3,5 трлн тенге по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Из-за введения карантинного режима порядка 19,3 тыс. налогоплательщиков снизили платежи на 187 млрд тенге (на 36,1%). Произошло снижение товарооборота РК с третьими странами на 9,1%, в том числе в июне на 23,6%, и количества транспортных средств, импортирующих товары из КНР - на 16,7%.

По данным Минфина, собственные доходы местных бюджетов с начала года исполнены на 120% и составили 1 трлн 754 млрд тенге. План перевыполнен на 294 млрд тенге. Из них, по налогам - 277 млрд тенге.

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