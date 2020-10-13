Свыше 566 килограммов золота купили казахстанцы в этом году

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - 13,2 тысячи мерных слитков приобрели казахстанцы за 9 месяцев 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Всего за период с января по сентябрь 2020 года жители страны приобрели у банков второго уровня и небанковских обменных пунктов 13 208 мерных слитков общим весом 566,3 килограмма. В сентябре продано 1480 мерных слитков общим весом 65,2 килограмма, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 25% - 8701 штук. Далее следуют 20-граммовые - 7649 штук (22%) и 100-граммовые - 7648 штук (22%), 5-граммовые - 6414 штук (19%), 50-граммовые - 4276 штук (12%).

Лидером среди регионов по покупке слитков является город Алматы (55% от общего количества реализованных слитков), далее следуют Атырау (14%), Нур-Султан (10%) и другие регионы (21%).

На обратный выкуп принято 119 мерных слитков общей массой 3,2 килограмма. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений. Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день", - отметили в пресс-службе НБ РК.

В Нацбанке напомнили, что каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает слитки от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества слитка. В связи с этим его рекомендуется хранить бережно и не вскрывать упаковку.

Как сообщалось ранее, программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Национальным банком Республики Казахстан в 2017 году. Всего с начала старта проекта продано 34 688 золотых слитков общим весом 1,25 тонны.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Халык Банке (Halyk Bank), Евразийском банке, Жусан Банке (Jusan Bank), а Банке "ЦентрКредит", а также в небанковских обменных пунктах.

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