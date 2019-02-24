Ипотечная организация "Баспана" привлекла 5 млрд тенге, разместив облигации на KASE

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло 5 млрд тенге, разместив на Казахстанской фондовой бирже (KASE) облигации под 9,7499 % годовых, передает Kazakhstan Today.

Специализированные торги по размещению облигаций KZ2С00004513 (альтернативная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", BASPb2) АО "Ипотечная организация "Баспана" (Алматы) состоялись 5 февраля. В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 25,0%, на долю прочих юридических лиц - 75,0%.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 9,3% по объему привлечения было выкуплено институциональными инвесторами, 90,7% - прочими юридическими лицами.

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