Алматы должен давать экономический рост не менее 5% в год - Сагинтаев

Алматы. 19 сентября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выступил сегодня на Kazakhstan Growth Forum 2019 и представил свое видение развития Алматы до 2025 года, передает Kazakhstan Today.

Цели и стандарты развития нашего города ориентированы на его позиции - глобального интегратора (регионального хаба), драйвером инновационного развития, первого в регионе полноценного метрорегиона на 5 млн человек. Как любой современный мегаполис, Алматы должен быть комфортный для жизни, перспективным для бизнеса, удобным с точки зрения коммуникаций ", - подчеркнул Б. Сагинтаев.

По его мнению, Алматы в качестве локомотива страны должен давать экономический рост не менее 5% в год.

За прошлый год индекс физического объема ВРП города вырос лишь на 2,8% - это меньше, чем темп прироста населения (2,9%). Принципиальная задача - устранить перекос в структуре занятости, с увеличением долей социальной экономики - образования, здравоохранения, профессиональной и научно-технической деятельности, информационных технологий.

Рост доходов населения должен опережать рост затрат на проживание и перемещение. Большой город может предложить эффект масштаба для сокращения издержек. Здесь фокус на проактивности и сотрудничестве", - сказал Сагинтаев.

Он обозначил также перспективные точки роста городской экономики: логистика, строительство, финансы и страхование, смарт-индустрия, индустрия моды, искусство, досуг и развлечения, туристическая индустрия и операции с недвижимостью.

По словам акима, в Алматы должна быть лучшая центрально-азиатская система социальных лифтов для предпринимателей, специалистов в технологиях, здравоохранении, международном бизнес менеджменте, образовании, управлении природными экосистемами и др. компетенциях профильных для города/агломерации.

То есть чтобы именно в Алматы реализовалась их "Алматинская мечта" (по аналогии с "американской мечтой"). Чтобы человеческий капитал Алматы обогащался и развивался истинными знатоками своего дела, притягивая лучшие таланты со всего региона и развивая конкурентоспособность местных жителей. Именно тогда инвестиции, компетенции и инфраструктура зададут правильный вектор развитию нашего города", - добавил Б. Сагинтаев.

По его словам, необходимо также решить комплекс вопросов, связанных с улучшением качества жизни алматинцев : экология и общественная безопасность, повешение доступности и качества образования, здравоохранения, социальных сервисов, масштабное жилищное строительство, модернизация базовой инфраструктуры города, благоустройство и озеленение.

"И наконец, вызов, который я считаю главным на данный момент, - это базовая диспропорция в социально-экономическом развитии Алматы по линии "Центр - окраины. Моя позиция состоит в следующем: обеспечить высокие стандарты жизни алматинцев во всех районах мегаполиса вне зависимости от места проживания. Я сторонник, чтобы наш город стал "Городом без окраин". Современные города полицентричны, каждый район имеет свою привлекательность и драйверы роста. В крупных мега-городах идет обратный процесс, когда люди переезжают в пригороды, так как стандарты жизни там выше. Соответственно, развитие городской инфраструктуры должно учитывать зональность и развитие местных центров", - сказал Б. Сагинтаев.

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